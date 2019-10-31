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八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議員鄭戴麗香今在市政總質詢時表示，八里的娛樂專區變更為產業專區，之前承諾的「台版迪士尼」呢？沒有娛樂專區就沒有遊客。新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。

新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。記...
新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。記者王敏旭／攝影
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新北市政府原本在八里區台北港的娛樂專用區打造「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金導致招商多次流標，今年5月新北市府決定將娛樂專用區變為產業專用區，台版迪士尼也宣告胎死腹中。

鄭戴麗香說，台北港區段徵收案本來是規劃成娛樂專區用地，如今轉變為產專區，當初承諾的不能騙百姓，一定要有替代方案，現在沒人標不代表以後沒人標，台版迪士尼放在那邊人潮就會一直進來。

侯友宜說，他請很多樂園專家去看那塊第，大家看一看就搖頭，那塊沒有人要標，台版迪士尼根本沒人要來，因為地小、海風大，投資不划算就沒有來，難道要放在那邊20年。

侯友宜指出，八仙樂園官司定案、訴訟告一段落，他不允許八仙荒廢在那邊，會引進新產業，他認為一件事一碼事，重點是要對被害者要有交代，八里中心點要活化起來，他一定會要求業者，八仙樂園還是朝娛樂方向走。

新北市政府原本在八里區台北港的娛樂專用區打造「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金導致...
新北市政府原本在八里區台北港的娛樂專用區打造「台版迪士尼」樂園，卻因為權利金導致招商多次流標，今年5月新北市府決定將娛樂專用區變為產業專用區。 圖／新北地政局提供
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新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。圖...
新北市長侯友宜說，八仙樂園官司定案，訴訟告一段落，他不會允許那塊地荒廢在那邊。圖／報系資料照片
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八仙樂園迪士尼侯友宜

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