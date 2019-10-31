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豪宅身價租金比社會住宅低？王鴻薇批市府賤租市產

2019-10-31 13:41聯合報 記者楊正海／台北即時報導

北市財政局為有效利用市產，將位於中和景安路的「冠德大境」都市更新分回房地，委由出租管理商開發利用，但台北市議員王鴻薇指出，該建案屬豪宅等級，財政局決標租金價格太低，一坪僅319元至332元，甚至比台北市社會住宅的平均每月租金一坪695元還低，批評市府賤租市產。

對此，北市財政局非公用財產開發科長林昆華說，此案曾在101年請示可否做為社會住宅，但都發局認為地點、房型、格局、坪數不符合社會住宅的需求。至於決標價比社會住宅和一般市價行情低，因為分回的房地，都沒有裝潢、冷氣、熱水器、瓦斯爐，業者必須重新裝潢，也不包含管理費。但王鴻薇說，她也算過，若加進停車位和管理費，一個月一坪也不會超過400元。

北市該批都市更新分回房地，位於景安站兩側，一案93戶、另一案115戶，共208戶，坪數從43坪至62坪不等。

王鴻薇指出，若不與公宅比，目前就同一棟豪宅單位在租屋網即時租金，大約一坪800元，財政局的決標金額差了500元，業界甚至有人說此標案是暴利，誰標到誰賺翻。她質疑，公共資產被這樣賤租，為何不如轉做社會住宅，較具有公益性，解決雙北市居住問題。

王鴻薇還發現，投標過程中，投標人應為合法登記的公司，營業項目包括住宅及大樓開發租售業、不動產租賃業、租賃住宅代管業、租賃住宅包租業，總資本額3000萬、非拒絕往來戶等。另外，投標須知中，投標應檢附文件，應有租賃住宅服務業登記證，但最後得標的業者，沒有這項服務業登記證，卻能得標，可見投標過程中有重大瑕疵，應該廢標，將全案轉做社會住宅。

林昆華說，此案共兩標，當初有決標只有一家來投標，另有三、四家來詢問，但認為有風險，最後沒有來投，還曾經流標過，並非暴利。至於投標應檢附文件，應有租賃住宅服務業登記證，其實投標人資格中，該項租賃住宅服務業登記證，只是投標人的資格條件之一。

北市財政局將位於中和捷運景安站的都市更新分回房地，委由出租管理商開發利用，但台北...
北市財政局將位於中和捷運景安站的都市更新分回房地，委由出租管理商開發利用，但台北市議員王鴻薇指出，該建案屬豪宅等級，財政局決標租金價格太低，甚至比台北市社會住宅的平均每月租金還低，批評市府賤租市產。記者楊正海/攝影
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北市社會住宅王鴻薇

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