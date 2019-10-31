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北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕

2019-10-31 12:03攝影中心 記者杜建重／台北即時報導

北市自107學年度起3年內投入近16億元，為校園進行網路、教室及學習平臺等軟硬體升級，打造2,425間智慧未來教室提供師生高互動的教學環境，市長柯文哲上午前往台市立實踐國中視察，了解軟硬體建置情況。

台北市在班班有投影機的基礎下，國中小1/3教室將改採大尺寸觸控螢幕，相較於投影機，大尺寸螢幕亮度解析度更高、色彩更鮮明，老師不用再關燈上課，85吋的規格讓30多人的班級，最後一排的學生都能清楚看見，透過智慧型手機般直覺的操作模式，幫助老師輕鬆教學。

為展示大尺寸觸控螢幕與行動載具搭配帶來的教學互動性與便利性，校方特別安排「國際教育專題探究」及「數位閲讀」2門課程，讓柯市長與學生一起上課，並以遠端視訊訪問移工國際勞動議題，利用大尺寸觸控螢幕結合 「Google地球」參觀國外文化景物。

柯文哲上午前往實踐國中智慧教室視察，並透過行動載具與國際移工進行視訊對話。記者杜...
柯文哲上午前往實踐國中智慧教室視察，並透過行動載具與國際移工進行視訊對話。記者杜建重／攝影
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台北市長柯文哲上午前往實踐國中智慧教室視察，了解北市府投入16億元在各校打造，共...
台北市長柯文哲上午前往實踐國中智慧教室視察，了解北市府投入16億元在各校打造，共2425間智慧教室軟硬體情況。柯市長站在教室內所配置的85吋觸控大螢幕前說明市府建置成果。記者杜建重／攝影
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台北市長柯文哲上午前往實踐國中與學生一同和國際移工進行視訊對話。記者杜建重／攝影
台北市長柯文哲上午前往實踐國中與學生一同和國際移工進行視訊對話。記者杜建重／攝影
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北市柯文哲移工

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