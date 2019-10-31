北市府國中小智慧教室 班班配置85吋觸控螢幕
2019-10-31 12:03
攝影中心 記者杜建重
／台北即時報導
台北市自107學年度起3年內投入近16億元，為校園進行網路、教室及學習平臺等軟硬體升級，打造2,425間智慧未來教室提供師生高互動的教學環境，市長柯文哲上午前往台市立實踐國中視察，了解軟硬體建置情況。
台北市在班班有投影機的基礎下，國中小1/3教室將改採大尺寸觸控螢幕，相較於投影機，大尺寸螢幕亮度解析度更高、色彩更鮮明，老師不用再關燈上課，85吋的規格讓30多人的班級，最後一排的學生都能清楚看見，透過智慧型手機般直覺的操作模式，幫助老師輕鬆教學。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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為展示大尺寸觸控螢幕與行動載具搭配帶來的教學互動性與便利性，校方特別安排「國際教育專題探究」及「數位閲讀」2門課程，讓柯市長與學生一起上課，並以遠端視訊訪問移工國際勞動議題，利用大尺寸觸控螢幕結合 「Google地球」參觀國外文化景物。
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