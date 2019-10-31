北市中山區文昌集英關懷社區揭牌 期許醫到宅、老終安

2019-10-31 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／台北即時報導



台北市立聯合醫院中興院區為擴大北市中山區服務範圍，與台北市文昌宮、中山區集英里里辦公處、北市政府衛生局等單位合作，共同成立「中山文昌集英慈悲關懷社區」。

台北市政府副市長黃珊珊出席揭牌儀式指出，宮廟是台灣重要的文化特色，也是大家心靈慰藉與寄託的精神指標；透過這樣的關懷據點，結合衛政、民政、社政、教育的資源，讓社區發展越來越好。

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台北市文昌宮主任委員黃忠慶表示，台北市文昌宮秉持「取之社會、用之社會」的宗旨及理念，長期關懷公益與教育，發揚文昌帝君慈悲濟世的精神。未來「中山文昌集英慈悲關懷社區」將為在地民眾提供更多元的人文關懷、健康促進、居家醫療、臨終關懷等服務。

北市政府衛生局局長黃世傑指出，本次集結北市政府衛生局、北市立聯合醫院中興院區及中山區集英里里辦公處等地方資源，期望未來能讓「人互信、社合力、醫到宅、老終安」的理念深入社區，讓每位市民都有好的生活和生命品質。

北市立聯合醫院中興院區院長劉志光說，中興院區成立慈悲關懷社區，主要是希望能為社區長者的健康盡一份心力，在揭牌儀式中播映長者與學生在台北市文昌宮互動的影片，經由相互的瞭解，跨越世代的鴻溝，達到「青銀共好，生命教育」的目標。