首座與教會合作的關懷據點 北市大同愛鄰關懷社區揭牌
2019-10-31 11:44
聯合報 記者李樹人
／台北即時報導
全國已有不少關懷社區，其中台北市「大同愛鄰慈悲關懷社區」相當特別，因為這是全台灣第一個與教會共同合作成立的慈悲關懷社區。它提供更多元的人文關懷、健康促進、居家醫療、臨終關懷等服務，也就是從出生到死亡，每個階段均有不同階段的關懷服務。
台北市立聯合醫院中興院區院長劉志光說，中興院區成立慈悲關懷社區，重視生命教育，逐步傳遞預立醫療照護諮商（ACP）、拒絕心肺復甦術（DNR）等觀念，為市民提供更廣大的醫療服務。
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台北市政府衛生局副局長李碧慧出席揭牌儀式時表示，透過這樣的關懷據點，讓社區長者能夠聚在一起。經由衛生、社會福利、民政、教育與社區非營利等資源的整合，讓市民得到最好的照顧，讓「人互信、社合力、醫到宅、老終安」深化到社區各個角落。
台北靈糧堂大同靈糧福音中心牧師羅慶聖表示，慈悲關懷社區的理念源自於英國，在國外就是以教會為主體，未來「大同愛鄰慈悲關懷社區」將為大家提供更多元的等服務，讓民眾獲得心靈與精神上的寄託。
「大同愛鄰慈悲關懷社區」是由台北市立聯合醫院中興院區、愛鄰協會大同辦事處、台北靈糧堂大同靈糧福音中心、至聖里里辦公處、揚雅里里辦公處、斯文里里辦公處、北市政府衛生局等單位攜手合作，共同創立。
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