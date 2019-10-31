最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



67歲的黃永坤16年來照顧17名「孫子」，不是自己的內、外孫，而是收托的孩子，更是社區內口耳相傳的「超級保爸」，黃開始擔任保母工作，是因為自己也快到含飴弄孫的年紀，決定參加保母訓練課程，當起專業的托育人員。

黃永坤與妻子黃林吟芳現在聯合收托照顧孩子，在新莊福壽街一棟公寓內擔任社區保母，有的是滿月就送來的，也有早產兒，黃永坤都當作自己的孫子在寵愛。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃永坤原是學電機，最早在電機公司維修馬達，也曾在針織公司和餐廳待過，妻子則是擔任保母，黃永坤下班後就幫忙照顧小孩，也在家中地板都鋪上軟墊，浴室和廚房入口處都用矮隔板隔開，也採購許多玩具給小孩遊玩。

政府也在2005年起鼓勵保母受訓取得證照，並加入社區保母系統提供補助與獎勵措施，黃永坤想到自己到了抱孫子的年紀，決定參加培訓取得證照，並加入新北市社區保母系統。

曾在餐廳任職過的黃永坤，也擁有中餐丙級證照，為了照顧孩子親手做副食品，用菠菜、南瓜、枸杞做五色饅頭，也把瓠瓜炒肉絲加蛋，都是小孩子最愛吃的食品。

因為快到抱孫年紀而擔任保母的黃永坤，雖然2名子女目前仍未婚，也都給予尊重，黃永坤更把所有的愛，轉移到收托的孩子，被受照顧的早產兒「蛋頭」，今年已經18歲就讀醫學院，也與黃永坤情同父子。

「超級保爸」黃永坤將在11月2日接受新北市府的績優托育人員表揚，社會局長張錦麗說，男性體力普遍優於女性，譬如洗澡或陪伴幼兒運動更有優勢，新北目前有169名與黃永坤相同的保爸，也希望更多具有愛心的人加入社區托育行列。