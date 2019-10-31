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最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

67歲的黃永坤16年來照顧17名「孫子」，不是自己的內、外孫，而是收托的孩子，更是社區內口耳相傳的「超級保爸」，黃開始擔任保母工作，是因為自己也快到含飴弄孫的年紀，決定參加保母訓練課程，當起專業的托育人員。

黃永坤與妻子黃林吟芳現在聯合收托照顧孩子，在新莊福壽街一棟公寓內擔任社區保母，有的是滿月就送來的，也有早產兒，黃永坤都當作自己的孫子在寵愛。

黃永坤原是學電機，最早在電機公司維修馬達，也曾在針織公司和餐廳待過，妻子則是擔任保母，黃永坤下班後就幫忙照顧小孩，也在家中地板都鋪上軟墊，浴室和廚房入口處都用矮隔板隔開，也採購許多玩具給小孩遊玩。

政府也在2005年起鼓勵保母受訓取得證照，並加入社區保母系統提供補助與獎勵措施，黃永坤想到自己到了抱孫子的年紀，決定參加培訓取得證照，並加入新北市社區保母系統。

曾在餐廳任職過的黃永坤，也擁有中餐丙級證照，為了照顧孩子親手做副食品，用菠菜、南瓜、枸杞做五色饅頭，也把瓠瓜炒肉絲加蛋，都是小孩子最愛吃的食品。

因為快到抱孫年紀而擔任保母的黃永坤，雖然2名子女目前仍未婚，也都給予尊重，黃永坤更把所有的愛，轉移到收托的孩子，被受照顧的早產兒「蛋頭」，今年已經18歲就讀醫學院，也與黃永坤情同父子。

「超級保爸」黃永坤將在11月2日接受新北市府的績優托育人員表揚，社會局長張錦麗說，男性體力普遍優於女性，譬如洗澡或陪伴幼兒運動更有優勢，新北目前有169名與黃永坤相同的保爸，也希望更多具有愛心的人加入社區托育行列。

67歲的黃永坤16年來照顧17名「孫子」，不是自己的內、外孫，而是收托的孩子，更...
67歲的黃永坤16年來照顧17名「孫子」，不是自己的內、外孫，而是收托的孩子，更是社區內口耳相傳的「超級保爸」。圖／新北社會局提供
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