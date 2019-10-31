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台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中市府觀光旅遊局為提升民眾更好的自行車騎乘環境品質，並維護騎車安全，已請警察局從108年11月1日起對潭雅神自行車道騎電動自行車者取締開罰，潭雅神綠園道為自行車專用道，已公告禁止汽、機車通行，若違規行駛汽機車者也將受罰，觀旅局今天提醒民眾，潭雅神綠園道只能騎自行車，不能騎電動自行車。

台中市府人員在潭雅神綠園道，勸導民眾不能在此自行車道騎電動自行車，明天起開始取締...
台中市府人員在潭雅神綠園道，勸導民眾不能在此自行車道騎電動自行車，明天起開始取締。圖／台中市觀旅局提供
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中市觀旅局長林筱淇表示，潭雅神綠園道試辦禁止電動自行車行駛3個月，已由台中市政府交通局公告自108年10月1日起在潭雅神綠園道實施試辦禁行電動自行車，實施期間，觀旅局人員會同警方在現場宣導禁行的措施相關規定。

觀旅局表示，10月1日起依「道路交通管理處罰條例規定」第5條規定：「為維護道路交通安全與暢通，公路或警察機關於必要時，得就下列事項發布命令：一、指定某線道路或某線道路區段禁止或限制車輛、行人通行，或禁止穿越道路，或禁止停車及臨時停車。」明天起試辦為期3個月禁止騎乘電動自行車進入潭雅神綠園道，除各路口處已完成設置中、英、泰、越南及印尼文等5種語系的禁止騎乘電動自行車告示牌面計77處，並結合勞工局、經發局等各局處加強宣導，試辦第一個月由警察局現場協助勸導，第二個月後請警方取締開罰，試辦期後將視執行成效檢討調整。

電動自行車警察台中市

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