暌違23年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，是樹林濟安宮暌違23年再次舉辦建醮活動，廟方請來專業團隊打造活動預告微電影，將濟安宮建醮的道教科儀，結合樹林美景、美食、地方人文特色，濃縮成短短1分半超潮影片，釋出後網友大讚「好像電影預告片」、「看見樹林之美」。

樹林濟安宮俗稱俗稱大道公廟，主祀保生大帝，是樹林溪崑地區信仰中心，西元1788年建廟，後因台北縱貫鐵路改道，1923年遷至現址，已近百年。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

樹林濟安宮經一整年籌備，將在12月5日到9日舉辦「東遷百年、五朝清醮」，不僅是相隔23年再次建醮，也是百年來第一次舉辦五朝清醮。意指普度五個朝代的孤魂野鬼，規模盛大。日前已進行「投知上蒼通醮表」科儀， 宣告建醮啟動。

昨天樹林濟安宮臉書釋出活動預告微電影，邀請民眾一起參與建醮盛事，影片由Ks凱晴創意影像工作室製作，打破道教科儀嚴肅的形象，片中包括紅麵線、濟安宮、興仁花園夜市，濟安宮旁的菜市場、樹林火車站都入鏡猶如觀光宣傳或電影預告片，不少樹林人看到熟悉的街景變得那麼美，紛紛讚嘆拍得真好。

廟方表示，因保生大帝有醫神之稱，影片中也將晨鐘與早期在中藥材秤重的法碼作為結合，象徵保生大帝對於每一位求醫的人，都嚴格把關一分一刻的藥材都不可多不可少，彰顯「大道公行醫濟世」的精神，