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暌違23年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，是樹林濟安宮暌違23年再次舉辦建醮活動，廟方請來專業團隊打造活動預告微電影，將濟安宮建醮的道教科儀，結合樹林美景、美食、地方人文特色，濃縮成短短1分半超潮影片，釋出後網友大讚「好像電影預告片」、「看見樹林之美」。

樹林濟安宮俗稱俗稱大道公廟，主祀保生大帝，是樹林溪崑地區信仰中心，西元1788年建廟，後因台北縱貫鐵路改道，1923年遷至現址，已近百年。

樹林濟安宮經一整年籌備，將在12月5日到9日舉辦「東遷百年、五朝清醮」，不僅是相隔23年再次建醮，也是百年來第一次舉辦五朝清醮。意指普度五個朝代的孤魂野鬼，規模盛大。日前已進行「投知上蒼通醮表」科儀， 宣告建醮啟動。

昨天樹林濟安宮臉書釋出活動預告微電影，邀請民眾一起參與建醮盛事，影片由Ks凱晴創意影像工作室製作，打破道教科儀嚴肅的形象，片中包括紅麵線、濟安宮、興仁花園夜市，濟安宮旁的菜市場、樹林火車站都入鏡猶如觀光宣傳或電影預告片，不少樹林人看到熟悉的街景變得那麼美，紛紛讚嘆拍得真好。

廟方表示，因保生大帝有醫神之稱，影片中也將晨鐘與早期在中藥材秤重的法碼作為結合，象徵保生大帝對於每一位求醫的人，都嚴格把關一分一刻的藥材都不可多不可少，彰顯「大道公行醫濟世」的精神，

樹林濟安宮「東遷百年、五朝清醮」系列活動11月20日有米龍點睛，11月20日、21日有道教與地方宗教國際學術研討會、11月23日晚上有歌舞表演、11月24日則有晚會活動，詳情都可樹林濟安宮臉書（https://www.facebook.com/jiantemple/）查詢。

樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電...
樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電影，將道教科儀融合樹林美景、美食、地方人文特色融合，網友大讚「好像電影預告片」。圖／翻攝自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電...
樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電影，將道教科儀融合樹林美景、美食、地方人文特色融合，網友大讚「好像電影預告片」。圖／翻攝自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電...
樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電影，樹林車站等地方特色也入鏡，網友大讚「好像電影預告片」。圖／翻攝自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電...
樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電影，總醮壇所設置的地點興仁花園夜市也入鏡，網友大讚「好像電影預告片」。圖／翻攝自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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供奉保生大帝的樹林濟安宮是當地信仰中心之一，今年適逢濟安宮東遷百年，廟方在12月...
供奉保生大帝的樹林濟安宮是當地信仰中心之一，今年適逢濟安宮東遷百年，廟方在12月5至9日舉辦「五朝清醮」。圖／取自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電...
樹林濟安宮12月5日到12月9日將舉行「東遷百年、五朝清醮」，昨釋出活動預告微電影，樹林知名的紅麵線等美食也入鏡，網友大讚「好像電影預告片」。圖／翻攝自財團法人新北市樹林濟安宮臉書
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微電影建醮

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