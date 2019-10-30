慶祝國際崇她社百周年 慈善義演11月登場
2019-10-30 20:06
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
為慶祝國際崇她社滿百周年，國際崇她台南佳明社將結合公益社團資源，在11月3日下午2時到4時半於台南文化中心舉行「鳥與水舞集」慈善義演，透過活動協助婦女、女童、弱勢團體等肯定生命的意義與價值，除了公益表演，也會發送慰問品。
鳥與水舞集團長顏翠珍表示，鳥與水舞集是台灣第一支由截肢者、視障者、小兒麻痺症者及侏儒症者共同組團，因此，在練舞的過程中會遇到比一般人更多的困難，但他們不因此放棄，用殘缺舞出生命之歌，多年來創下許多亮麗成績，並以宣導特殊教育的成就喚起社會的正向力量。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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國際崇她台南佳明社長王梅薰說，從舞者身上，我們看不到肢體障礙所帶給他們的不便，只看到澎湃生命力的綻放，以及人生中無限的希望。國民黨台南市議員許至椿也對此表達感謝，他說，由身障舞者合組的「鳥與水舞集」突破身體侷限，舞出生命故事，他們揮灑出生命的韌度、建構特殊美學藝能，也彰顯生命的實踐力。
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