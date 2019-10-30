弱勢產後婦女 新北提供3萬到宅坐月子

2019-10-30 19:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市議員江怡臻今在新北市議會得市政總質詢中，爭取坐月子到宅服務，要求市府提供身心障礙及弱勢的家庭獲得免費、完善的月嫂照顧。新北市長侯友宜說，109年將開辦「弱勢家庭坐月子到宅服務」，全力照顧弱勢產後婦女。

江怡臻說，坐月子對媽媽的身心恢復、新生兒家庭的起步很重要，但身心障礙及弱勢的家庭，可能沒有辦法負擔動輒每日上萬的月子中心，甚至每日幾千元不等的月嫂費用。

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江怡臻指出，目前鼓勵生小孩力拚下一代，對於弱勢家庭的新手媽媽很辛苦，也讓大家更不願意生小孩，建議市府針對弱勢家庭提供坐月子到宅政策，在生育津貼和月嫂服務之中二擇一，讓新北市成為育兒政策最完整的縣市。

新北市長侯友宜說，他會全力推動這項政策並編列預算，以更細膩、到位方式照顧弱勢產後婦女。