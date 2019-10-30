髒亂點改造變地景 新莊光榮里小天地誕生

2019-10-30 19:47 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊區西盛街一處沒人敢靠近髒亂點，經光榮里長張湘琪與地主溝通協調作為可食地景，「光榮小天地」終於能順利誔生。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 惡臭髒亂點用心打造，搖身一變可食地景，新莊區西盛街245巷弄有一處沒人敢靠近的髒亂點，經由光榮里長張湘琪與地主溝通協調取得共識作為可食地景，雖佔地只20坪左右，但在大家齊心打造下，勘稱里內最引人注目可食地景，「光榮小天地」終於能順利誔生。

光榮里長張湘琪表示，該巷弄這片土地屬私人所有，長期無人管理，常遭民眾亂塊垃圾之所，環境惡臭髒亂，易產生病媒蚊滋生溫床，為此，她多次與地主協調並取得同意，里長號召十多位志工於今年３月期間開始進行整地，二個月時間完成，成效立竿見影，雖佔地僅有20坪小空間，但妥善運用栽種了包括九層塔、香草類及四季花草等等近11樣可食品種，小而美的光榮小天地成為里民喜愛地方。

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這片小而美的可食地景，位在西盛街245巷弄裡面，如市外桃園一般，為何取名光榮小天地。

里長張湘琪說，當初眾人也為取名傷透惱筋，其中有位志工靈機一動，建議就直接命名為將光榮小天地，順理成章與里別同名，正好與小天地名字配合十分貼切，里長說此名好記，可以讓到過這地方的人留下深刻印象，更希望藉由這片戶外可食地景教學，達到宣導相關防疫的作用。

用點心思小小的改造，髒亂點也能化身變成一片最有價值的綠化可食休閒小園地，住家緊鄰小天地對謝姓里民而言最能直接感受到，他說，以前此處臭氣沖天，環境好髒，不敢接近，深怕遭蚊蟲叮咬，現在改造後有空就會到此走走，整潔乾淨視野成為里內第一處可食園地，里長張湘琪努力耕耘，成果展現有目共睹。