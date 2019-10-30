北市性平辦公室缺人不補？議員批柯文哲性別意識薄弱

2019-10-30 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台北市長柯文哲的發言曾對女性失言，台北市議員簡舒培發現，台北市政府設立性平辦公室 ，宣導女性政策、觀念，但2014年的編制是6人，但現在卻有3名缺額，長期以來沒有補，她批評難道是柯文哲市長的性平教育不及格，所以性平辦公室不被重視？要求社會局應該將原編制6人補滿。

對此，北市社會局長陳雪慧指出，過去性平辦公室人員大多是借調，期滿歸建，現在會向府級長官反應人力不足，今年爭取到把人補到位。目前在面試中，預計109年會補到5人，110年滿到6人，不再採借調方式補人。

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簡舒培也說，柯文哲還身兼北市政府女性促進委員會主委，但根據統計，截至今年7月女委會總共開了18次會議，柯文哲僅出席了6次，連一半都不到，而且幾乎沒有一次全程參與會議到結束，相較於同是開了18次會議的青年事務委員會，市長就參與了14次，皆從頭待到會議結束，孰輕孰重不得而知。

簡舒培說，自柯文哲市長上任以來，性平辦公室的人力從來沒有補滿過，柯文哲是性平辦公室的召集人，但 2014年編列6人，但柯文哲任內時出現缺額，到現在6人已經出現3位，但市府為何不補？難道是因柯文哲的性別意識薄弱？性平辦公室不受重視。