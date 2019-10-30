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一晃四年 汐止汐萬路污水道明年終要做

2019-10-30 19:47觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區 汐萬路污水下水道工程，一晃四年沒有動靜引起民怨，市議員周雅玲服務處協調避...
汐止區 汐萬路污水下水道工程，一晃四年沒有動靜引起民怨，市議員周雅玲服務處協調避開底下自來水管問題，預計明年一月動工。 圖／觀天下有線電視提供
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汐止區列入第一期施作的汐萬路污水下水道工程，最前端的汐萬路一段，卻都沒有接污水管，一晃四年沒有動靜引起民怨，今(30)日市議員周雅玲服務處現場會勘，協調避開底下自來水管問題，預計明年一月，工程可以順利施作。

江北里長謝祚敏說，江北里污水在長江街已經做好，汐萬路一段這裡也已經談了四年，今天也很感謝相關單位的幫忙，水管的話市府做的高度是一米七，要克服困難的話，私人地的部分地主也同意了，工作井降挖到兩米，閃過他的水管，用潛遁式公共工程技術可以把它完成，這一段污水就可以完成，至於汐萬路一段後半段，還有管線要慢慢克服，希望能夠一步步排除困難去做，把江北里汐萬路這一段的污水下水道工程儘快解決。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，這裡是汐萬路一段83號，當初在做污水下水道工程時沒有列進去，現在我們請市府水利局來施作，因為也有新社區沒有列進去，那今天看的地點剛好有自來水管，因為在底下一米七的深度，所以，我們要克服在2米以下用潛遁的施工方法，讓污水管可以連接社區，還有社區前要施作水井，當天已經協調好，預計明年元月可以來做。

污水汐止

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