淡水百齡公園改造 成全齡化休憩場所

2019-10-30 19:48 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區竿蓁里中正東路旁邊的百齡公園，在區公所與市議員鄭戴麗香爭取了100萬元，公園內的設備改善，成全齡化休憩場所。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區竿蓁里中正東路旁邊的百齡公園，在區公所與市議員鄭戴麗香爭取了100萬元，將公園內的設備進行大改善，增加許多體健設備，還有將原本的罐頭遊具換成小朋友喜愛的兒童遊具，將這一處的公園設施更加完善，要讓大、小朋友玩得開心又安全。

市議員鄭戴麗香表示，淡水人口愈來愈多，過去有民眾反應公園設備不足，而且老舊，在了解之後爭取了經費來進行改善，讓大小朋友都可以有適合的公園休憩。

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淡水區長巫宗仁表示，這次改善，讓百齡公園有9座適合長者的體健設備，還有親子遊戲場，設施也者是通過CNS安全認證

竿蓁里長王信崇說，相當感謝區公所及市議員的幫忙，將這座里內最大的公園進行改善，附近又有公車站，一旁也是自行車道交通相當方便。

目前淡水共有55座大大小小的公園，區公所未來將爭取經費，將公園內的設備逐一來改善，打造全齡化公園，讓居民有更完善的休憩場所。