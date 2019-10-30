清除遊具旁雜草 汐止金龍國小幼兒園不怕蚊咬

2019-10-30 19:48 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區金龍國小幼兒園後方共融遊戲區，因週邊雜草叢生，蚊子太多，小朋友經常被叮咬，市議員張錦豪協助找了志工來除草。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區金龍國小幼兒園後方共融遊戲區，因週邊雜草叢生，蚊子太多，小朋友經常被叮咬，今(30)日市議員張錦豪協助找了金龍里志工來除草，現在草除好了，小朋友玩起來，也比較放心。

市議員張錦豪說，金龍國小在幼兒園後方這邊有一塊蠻大的空間，長期以來雜草叢生，學校卻苦無經費整理，所以，我聽到家長反應，有一些學生在這邊被蚊蟲叮咬，希望說趕快把環境做整理，很謝謝金龍里的除草班，協助環境整理除草，讓小朋友有更乾淨的遊憩空間。

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今(30)日議員張錦豪特地到學校關心，當天一早志工還在除後半段的草，預計當天可以完成，金龍國小幼兒園有200多位學童，這裡是他們專屬的戶外遊戲區，尤其經過特別設計的礫石遊具，很受小朋友喜歡，可以攀爬、溜滑梯，現在週邊的草除了，環境變乾淨，孩子玩耍就比較不怕被蚊蟲叮咬。

金龍國小幼兒園主任劉靜宜表示，這裡一直以來都是幼兒園戶外的遊戲場域，因為汐止比較潮濕，如果草長的長一點就會有小黑蚊躲在裡面，孩子就容易被叮咬，那我們之前就是讓孩子噴防蚊液，今天真的很感謝張錦豪議員還有金龍里長陳美麗、家長會長大力支持，將週圍的雜草鏟除，整理環境，小朋友下來玩就比較不會有蚊蟲叮咬的問題。

張錦豪指出，因為，幼兒園學生人數不少，再加上後方的空間不小，未來也希望做更妥善的運用，我們會配合學校來辦理，像是樹屋或是讓小朋友體驗的一些植栽，讓孩子們有更好的學習環境。