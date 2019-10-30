瑞芳火車站演歌仔戲 11月2日林裔綺粉墨登場

2019-10-30 19:49 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



11/2本週六18:30在瑞芳火車站前廣場舉行「歡喜冤家」歌仔戲表演，市議員林裔綺也將在戲中客串角色，歡迎鄉親朋友們來觀賞。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 早期要看歌仔戲，都要等到廟會活動，為傳承這項文化習俗，11/2本週六18:30在瑞芳火車站前廣場舉行「歡喜冤家」歌仔戲表演，邀請雲水戲劇工作坊演出以唐代名將郭子儀為背景的精彩故事，市議員林裔綺也將在戲中客串角色，歡迎鄉親朋友們來觀賞。

為了傳承歌仔戲文化，市府多年來舉行歌仔戲表演，在重陽節當月能娛樂長者們，而東北角距離板橋較遠，為了讓鄉親朋友們也能看到演出，特別選在11/2這週六將在瑞芳表演。

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此次歌仔戲背景選在唐朝，由名將郭子儀的兒子，與驕縱的昇平公主配婚而衍生一連串精彩故事，市議員林裔綺也將擔任劇中的「太子」一角，扮演王儲的英姿，實是一大挑戰。

市議員林裔綺表示，此次她在「歡喜冤家」戲碼中，共有三段不同的唱曲，參與演出也是希望，傳統戲曲能更被重視與傳承，活動將在周六18:30在瑞芳火車站前廣場開始，邀請民眾一同盛會觀賞，放鬆身心，享受愉快周末。