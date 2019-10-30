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中研院魏福全院士榮獲總統科學獎 長庚頒1000萬元

2019-10-30 17:32聯合報 記者鄭國樑／即時報導

林口長庚紀念醫院魏福全院士榮獲「2018-2019年總統科學獎」，為表彰其卓越成就及貢獻，醫院今天舉辦表揚典禮暨慶祝茶會，長庚醫療財團法人董事長王瑞慧贈金質獎牌，和傑出研究人員獎勵金1000萬元，獎勵魏福全致力醫學臨床及研究發展工作，期許未來繼續帶領團隊提昇學術、教學及醫療服務水準。

中央研究院吳成文院士、監察院張博雅院長、衛福部陳時中部長、陳維昭教授都參加表揚活動。

林口長庚表示，設立總統科學獎是以提升臺灣在國際學術界的地位為宗旨，並獎勵數理、生命、社會及應用科學領域在國際學術研究，具創新性且貢獻卓著的學者，尤其以對臺灣社會有重大貢獻的基礎學術研究人才為優先獎勵對象。

林口長庚指出，魏福全院士長期深耕顯微重建及異體複合組織移植醫學專業領域，學術上達成非凡成就，在國際受到高度尊崇，譽為世界顯微重建權威中的經典主流，成就及重要貢獻，不僅提升臺灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更具有不可磨滅的影響。魏 福全不僅成就了自己，也成就了別人，他改變了許多人的生命，也改變了這個世界，是長庚醫療體系、臺灣學術界的最高典範。

魏福全院士師承羅慧夫醫師的教導，最著名的三大手術創新高招，分別是：利用腳趾移植重建殘缺手指，利用腓骨骨皮瓣重建四肢骨骼及上、下頜骨，以及利用各式皮瓣一次性地重建身體各部位缺損。這些成果廣泛應用於臨床，已成為世界上重建顯微手術的主流，改變了現今外傷及癌症外科治療的風貌。

魏福全院士除了是優秀的外科醫師，也是傑出的科學家，還是一位成功的教育家，過去數十年來已為全世界訓練了超過2000位整形及重建外科醫師，其中許多醫生分別在其國家成為該領域的領導者。

今天的表揚典禮暨慶祝茶會，長庚大學醫學系學生特別演奏弦樂組曲獻給老師魏福全院士，部份無法出席的國內外貴賓陳建仁副總統、中央研究院錢煦院士、翁啟惠院士、李羅權院士等人，還有醫院也事先錄製他們的恭賀影片在現場播放。

王瑞慧董事長頒贈金質獎牌與1000萬元研究獎勵金後，魏福全院士發表得獎感言，他感謝大家，並將榮耀歸功長庚醫療團隊及其家人多年來的支持，場面溫馨感人。

魏福全院士無數榮耀加身，2006年美國整形外科學會選出整形外科400年歷史上的20名創新發明者，魏福全列名其中，他並被盛讚為「貢獻將傳之世世代代」。2007年被德國選為史上百大手外科學者，2012年創外科醫師當選中央研究院院士首例，2014年被世界頭頸腫瘤學會選為推動頭頸癌治療進步的百位推手之一，2015年同時被美國整形外科學術評議會(ACAPS)及美國東南區整形外科學會(SESPRS)選為當代10位最具影響力的重建外科醫師並名列前茅。

當魏院士忙著開刀、教學、在全球各地發來飛去行程忙碌緊湊之餘，依然產出許多高品質著作，發表於國際期刊的論文近500篇、教科書章節116章、文章被引用1萬4262次、在國外出版的專書共有18本。特別值得一提的是，2009年初版的「Flap and Reconstructive Surgery」，共有英文、西班牙文、葡萄牙文及簡體中文4個版本，為當今此領域最暢銷的書；其中2016年版更榮獲英國British Medical Association 2017年Medical Book Award外科類的首獎，在國際外科界實屬罕見。

長庚醫院的異體複合組織移植中心成立於2001年，由魏福全院士擔任中心主任，帶領由3位博士組成的團隊投入研究，不斷克服挑戰，已在國內完成4例「異體手術移植」，而他的兩位學生也已分別在霍普金斯紐約大學及Mayo Clinic完成三例「異體臉移植」。

2017年臺灣完成首例雙臂移植手術，負責醫師林承弘就是由魏福全院士派至美國學成回國。接受此次手術的患者是中山大學企管系助理教授，手術費用由長庚醫院的研究計畫經費支付。這次手術由長庚異體複合移植中心團隊共20名醫師、歷經13個小時完成。這是全球四肢截肢進行雙臂移植的第11個案例。

魏福全院士熱衷吸收新知，與時俱進，最近對於5G、AI和醫療的結合抱持相當高的興趣，他同時關心許多當代議題及趨勢，但臺灣醫學的未來當然更是他關注的重點。他表示，臺灣醫療水準很高，但是真正能擁有世界影響力的領域並不多，他建議政府應針對臺灣實力最強的幾個領域，集中投入更多資源，才能拚出足以傲視全球的成績，而透過這些領域的帶動效果，臺灣整體醫界將能進一步躍上國際舞台。

長庚醫療董事長王瑞慧致贈魏福全傑出研究人員獎勵金1000萬元。圖／林口長庚紀念醫...
長庚醫療董事長王瑞慧致贈魏福全傑出研究人員獎勵金1000萬元。圖／林口長庚紀念醫院提供
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魏福全院士榮獲2018-2019年總統科學獎，林口長庚醫院舉辦表揚典禮暨慶祝茶會...
魏福全院士榮獲2018-2019年總統科學獎，林口長庚醫院舉辦表揚典禮暨慶祝茶會貴賓雲集。圖／林口長庚紀念醫院提供
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王瑞慧董事長致贈「金質獎牌」給魏福全院士。圖／林口長庚紀念醫院提供
王瑞慧董事長致贈「金質獎牌」給魏福全院士。圖／林口長庚紀念醫院提供
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魏福全院士榮獲2018-2019年總統科學獎，林口長庚醫院今天舉辦表揚典禮暨慶祝...
魏福全院士榮獲2018-2019年總統科學獎，林口長庚醫院今天舉辦表揚典禮暨慶祝茶會，長庚董事長王瑞慧（左5）、高階主管和魏福全合影。圖／林口長庚紀念醫院提供
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院士長庚手術

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