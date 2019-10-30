林口長庚18抗癌小勇士萬聖節不搗蛋趴 變裝走秀展自信

2019-10-30 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



林口長庚醫院為了鼓勵抗癌的小勇士們，今天在萬聖節前夕舉辦「小勇士不搗蛋趴」走秀活動，讓這群兒童展現自己，綻放笑容。

院方表示，依據兒癌基金會的統計，台灣平均每年約有500名新的兒童癌症病例發生，以0至4歲、14至17歲為主要發病年齡群。兒童癌症的治療漫長辛苦，當其他小孩出外玩耍時，這群病童卻因免疫低下怕被感染而無法外出活動，就算治療期結束仍生活在疾病復發的陰影下，病童和家長承受極大壓力。

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林口長庚醫院兒童血液腫瘤科張從彥醫師說，台灣兒童癌症前三名分別為白血病(34.9%)、中樞神經瘤(20.1%)及淋巴瘤(9.2%)，治療後5年的存活率可達8成。但治療過程相當艱辛，以林口長庚醫院為例，剛發現罹癌時平均住院天數為1個月，後續追蹤治療平均住院天數為9至10天，治療期間約半年至兩年。治療中的孩子因免疫力低，為避免感染，無法到公共場所參加活動，就算治療期結束，也生活在疾病復發的陰影下，更別提疾病復發對家庭整體的衝擊。

為了讓罹癌小朋友、青少年歡度一年一度的萬聖節，林口長庚醫院今年再舉辦最受歡迎的「小勇士不搗蛋趴走秀」，把6L病房區打造成走秀舞台，讓病童可以開心的變身成自己喜歡的卡通人物或動物，自信的在舞台上展現自己。今年有18位小勇士報名參加，比去年多出1倍。

4歲的小勇士小翊，罹患白血病，很勇敢地面對每一次的治療。生病後，小翊除了來醫院很少外出活動。爸媽知道醫院舉辦萬聖節活動，特地為小翊製作逗趣可愛的挖土機造型，鼓勵他上台表演。

已經是青少年的綺綺也是罹患白血病，發病初期擔心化療會掉髮，還要離開習慣的校園生活，因此常常哭泣，治療期間遇見了志同道合的好姊妹小玟，她才開朗許多，兩人今天相約裝扮成無臉男走秀，展現他們的少女時代。

長期照顧陪伴病童的醫師、護理師與社工人員也都精心打扮，兒童內科部江東和部主任裝扮成熊貓外送員，兒童血腫科陳世翔主任裝扮成可可夜總會，還有人裝扮成吸血鬼、女巫、雪寶、小紅帽、骷髏人、長頸鹿、哈利波特等各種造型，讓病童覺得相當驚喜，也顛覆了病童和家長對醫護人員嚴肅的核板印象。

活動由陳世翔主任與民視快樂故事屋的瑋瑜姊姊一起擔任走秀主持人，小勇士們在舞台上開心的表現自己，盡情釋放這個年紀該有的活力，讓台下的家長們都感到相當欣慰。今天走秀活動後，小勇士們一起走到護理站及醫生辦公室大喊「不給糖就搗蛋」，熱鬧又逗趣。

民視快樂故事屋的HAPPY熊、瑋瑜姊姊，第一次參與癌童走秀活動，並表演活潑短劇來鼓勵這群深受病魔煎熬的小勇士們。活動也邀請到麥當勞叔叔之家慈善基金會的「麥當勞叔叔」帶來精彩的魔術秀，希望一起帶給病童歡樂，同時祝福病童早日康復，平安長大。

由於部分住院病童無法下床參加活動，活動結束後麥當勞叔叔與醫護人員也一同到病房探視病童，HAPPY熊與瑋瑜姊姊則到病房遊戲室跟病童說故事，每位病童看到他們都非常開心，暫時忘記了身體的疼痛與住院的不適。

張從彥醫師表示，兒童癌症早期發現早期治療治癒率很高，林口長庚醫院兒童癌症團隊也持續在努力，希望未來可引進免疫治療或細胞治療來更提升治癒的機會。