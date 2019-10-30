新北浮洲加壓站今通水 實現雙北共飲翡翠水

2019-10-30 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



板新地區供水計畫二期工程的浮洲加壓站今天舉辦通水儀式，通水後可將新店溪的水源經北水處處理後，送達至樹林、三峽、鶯歌地區，每日可提供81萬噸用水，達到雙北共飲翡翠水目標，總工程經費約117億元，台水負責約65億元。

新地區供水改善計畫二期工程，二期一階工程包含新五路加壓站、光復抽水加壓站及一階配水池、清水加壓站及1萬噸配水池等，以及水量調度幹管工程、錦和土城送水管線工程已於2017年4月完成。

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這次完成的二期二階工程，除了興建板橋浮洲加壓站、2.5萬噸配水池、加壓設備及進出管線外，還在新店溪及大漢溪高灘地埋設1500公釐的供水幹管及增設光復加壓站4千噸配水池，以利調度雙北水源，總經費約117億元，台水負責約65億元。

行政院長蘇貞昌今也前往參加通水儀式，蘇除了提到上周參與的新鶯堤外便道基礎加固工程開工典禮外，針對今日的通水儀式，蘇說，中央、地方、議員、鄉親不分黨派，都關心「喝水」的問題，地方民眾也非常期待「板新二期供水改善計畫第二階段」通水儀式。

蘇揆表示，他今天不是為了2個月後的選舉而來，而是為了13年前擔任行政院長時的裁示，行政院前瞻計畫中，自2017年至2024年編列「水環境建設計畫（水與發展）」2000多億工程經費，就是要積極改善民眾飲用水的穩定、河川安全及親水環境。