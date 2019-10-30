新北推青春山海線 先解決交通問題

2019-10-30 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜上任後積極推動青春山海線，打造新北淡水到經過基隆到貢寮地區的旅遊方式，新北觀旅局長張其強指出，新北跨局處將在青春山海線打造綠能交通。侯友宜說，每到假日新北景點都出現塞車狀況，未來要增加公共運輸。

張其強說，青春山海線未來是台灣空氣最乾淨的道路，交通局會陸續完成自行車專用道，並導入電動公車，與引進電動機車租借服務與電池交換站，也會建設電動汽車的充電樁，打造綠能、低碳、環保的道路。

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交通局長鍾鳴時說，2021年交通部定為台灣自行車旅遊年，北海岸會有自行車興建計畫，希望在4年打造70公里完整路線，初期13公里從金山到萬里、野柳的自行車道，中央、地方都有負責部分路段，明年就會陸續完成。

鍾鳴時表示，電動公車部分將在11月底協助業者提出申請，從中央到地方與業者，投入經費高達4億元，另外電動機車的充電設施，陸續在執行也會請中央給予協助，該路段也會設立9處的電動機車租賃站。

侯友宜說，金山老街、龜吼漁港遇到萬里蟹季節就會塞車，九份也是天天塞車，新北很多景點都是台北市人來，但北市公車到九份只有1062號公車，有人搭火車到瑞芳轉788號公車。

侯友宜表示，到深澳漁港從台北火車站1811號客運往羅東經深奧，一天只有早上2班次，坐火車到基隆可以轉基隆客運791、1051、T99。