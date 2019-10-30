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鶯歌公車路線不足 居民出走「改設籍到桃園」

2019-10-30 14:49中央社 新北30日電

鶯歌區公車路線不足，不少居民認為沒有受到新北市照顧，「乾脆併到桃園」，不少人改設籍到桃園變相「出走」，新北市長侯友宜要求局處重新評估，若有公車需要就馬上增班增站。

新北市議員蘇泓欽今天上午在議會質詢時表示，鶯歌區人口數約有8萬6733人，跟五股區8萬7661人、泰山區7萬8779人差不多，但公車路線數量卻連五股、泰山的一半都不到，僅有4條公車路線，五股、泰山卻各有26、32條公車路線，「根本不符合比例原則」。

蘇泓欽接受中央社記者訪問時表示，不少地方居民向他反映，沒有受到新北市政府照顧，就連可以搭的公車也是從桃園市政府來的，「乾脆併到桃園，福利比較好、生育津貼比較高，垃圾袋也不用錢」，其中有不少鶯歌居民也改設籍到桃園，變相「出走」。

蘇泓欽質詢時表示，他曾詢問交通局，得到的答覆卻是「因為鶯歌可以搭火車」，他質疑，汐止區、瑞芳區也有火車搭，但汐止、瑞芳卻也各有15、11條公車路線，其中瑞芳的人口數還僅有3萬9576人，連鶯歌的一半都不到。

其中，鶯歌區的4條公車路線，有3條半都在鶯歌舊市區，而大鳳鳴地區和三湖地區則如同沙漠地帶，不但沒有新北市公車路線，連鳳鳴火車站的設立，也因為桃園鐵路高架化計畫工程更改而延宕，臨時站最快也要5年才能完工。

新北市政府交通局局長鍾鳴時表示，鶯歌在交通上仍偏重火車，但若真的有高度公車需求，既有路線會增加班次及站點，新運路線的部分，由於鶯歌地區缺乏公車調度環境，得靠三峽、桃園的起訖站來支援，會加強解決公車調度、電動公車的充電問題，不會偏廢。

新北市長侯友宜則表示，若評估有需要，就馬上增班增站，隨時調整重點時間的班次，同時請交通局重新檢視，「公車本來就不是在賺錢，是讓民眾方便」，請交通局抓損益的平衡點。

公車瑞芳

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