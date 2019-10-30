台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市市場處今天在市府公布台北夜市打牙祭「TOP10必吃美食」，包含寧夏夜市里長伯臭豆腐的臭豆腐、南機場夜市山內雞肉的山內雞肉飯等；打牙祭活動也將在11月16日邀請搖滾樂團到寧夏夜市舉行「搖滾寧夏」音樂表演。

今年台北夜市打牙祭活動，本月22日到27日透過網路票選包含南機場夜市、廣州街夜市、華西街夜市、延三夜市、寧夏夜市、臨江夜市等6處夜市美食攤位；約1000人參與網路投票留下個資抽獎並進行不重複投票，最終選出網友最推薦的10處攤位，今天也由市場處副處長汪昭華抽出最大獎iPhone11 Pro的幸運得主為第204號投票者簡以樂。

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獲選的10攤必吃美食包寧夏夜市里長伯臭豆腐的臭豆腐、魷魚王的烤魷魚；延三夜市魷魚羹蚵仔煎的蚵仔煎、高麗菜飯的高麗菜飯；廣州街夜市艋舺牛排館的牛排；華西街夜市大鼎肉羹的肉羹湯；南機場夜市鈺師傅上海生煎包的高麗菜生煎包、山內雞肉的山內雞肉飯；臨江夜市興蚵仔煎的蚵仔煎、上海生煎包鍋貼的生煎包。

臨江夜市上海生煎包鍋貼第三代接班人林劭錡說，生煎包麵皮採老麵發酵口感Q彈香氣佳，內餡豬肉採黑毛豬，加上宜蘭三星蔥、爽口的高麗菜，很高興獲選TOP10，他會延續祖父與父親傳承40年的老味道。

山內雞肉老闆沈曉峰說，他的雞肉除遇到市場休市，都是當天現宰的，水煮後立刻冰鎮，保留雞肉的美味，肉也更有彈性；其實每天處理店務就很忙，沒想到網路有這麼多支持者，他很驚訝。

里長伯臭豆腐二代老闆李啟榮則說，父親的攤子有30年歷史，炸臭豆腐堅持現點現炸不二次油炸，雖要等比較久，但口感佳；煮的臭豆腐則會前一天做準備，24小時讓豆腐能入味；他接手後也研究蒸臭豆腐等新口味，盼保持傳統也能創新吸引更多人。