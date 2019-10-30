蘇揆主持通水！ 雙北共飲翡翠水完成最後一哩

2019-10-30 13:51 中央社 新北30日電



行政院長蘇貞昌今天主持板新二期供水改善計畫通水儀式。記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌今天主持板新二期供水改善計畫通水儀式，新北市三峽、鶯歌、樹林區可共享翡翠水庫原水，「雙北共飲翡翠水」的最後一哩路達標，並提升用水品質，讓供水更穩定。

板新淨水廠原由石門水庫等原水供水，但市民都希望喝到由翡翠水庫供應的自來水。「共飲翡翠水」的最後一哩路今天達成，浮洲加壓站工程與進出管線通水後，板新地區每天81萬公噸用水，完全由翡翠水庫供應。

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蘇貞昌主持通水典禮時致詞時，也在螢光幕上播放他在13年前擔任行政院長時所裁示的公文，強調當時就已要求北台灣的水資源要區域調度，但直到現在才通水，「這是什麼樣的效率」。

蘇貞昌表示，飲用水不分黨派，也是地方期待幾十年的盼望，通水典禮不是為了兩個月後的選舉，他今天是為了13年前的裁示而來，是為了他20年前擔任台北縣長時期「共飲翡翠水」的承諾而來。

蘇貞昌表示，台灣如此美麗，地方建設沿路走來，是一代一代承傳，大家共同努力的成果，也希望往後自來水舊管線的汰換，及地勢高地區的自來水裝設，中央與地方一起不計較的合作推動。

台水公司總經理胡南澤表示，板新地區供水改善二期計畫浮洲加壓站及送水管線工程，主要是確保板新地區自來水供應區，用水高枕無憂，全部由翡翠水庫供應，除提升用水品質，石門水庫的水源則可以供應桃園地區用水，並支援新竹地區，降低供水風險。

胡南澤致詞時解釋，各階段部分工程延宕，以光復加壓站為例，是因為受到土地徵收時間、私有土地地主不同意見、用地廢棄土堆置、管線遷移到河川高灘地的緣故。

胡南澤也感謝在場的新北市副市長陳純敬，市府高灘處協助審查、交通維持、工務局核發建照，並與水利署、台灣電力公司等單位一起合作。

經濟部長沈榮津、台水公司董事長魏明谷、民主進步黨籍立法委員吳琪銘、蘇巧慧、張宏陸、羅致政，與中國國民黨籍立委柯志恩，及供水區域的新北市議員等多人，都參加通水典禮。

台水公司說，工程完工通水，可減少政府投資再開發水資源，降低對環境的衝擊。板新地區民生用水可從翡翠水庫調度，總體供水無虞，並確保用水高枕無憂。板新淨水廠原有的供水能力可「北水南送」，支援桃園市用水所需。