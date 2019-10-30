臨登、未登工廠合法化 新北輔導開跑
2019-10-30 13:25
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
政府輔導臨時登記工廠、未登記工廠正常合法化，「工廠管理輔導法」今年6月27日在立法院三讀修正通過，新北市政府將在11月完成未登記工廠全面清查作業，並於即日起至11月12日分別在板橋、樹林、三重、五股舉辦4場說明會，後續依法分級分階段輔導。
經發局指出，截至目前新北市領有臨時工廠登記廠家為614家，及清查列管的約6千餘家未登記工廠，都是市府要納管輔導的主要對象，呼籲市轄未登記工廠都能依法申辦，以達維護公共安全、保護環境、居民就業、經濟發展等成效。
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工商登記科表示，一般合法工廠須符合土管、建管，及環保、公安消防、衛生等法規；但若土管、建管不符者，可列為先前工輔法規範的臨時登記工廠。
經發局長何怡明表示，因應臨時工廠登記期限將於明年6月2日屆滿，市府將全面清查並舉辦多場說明會，針對工廠管理輔導法修法及輔導重點、臨時工廠轉特定工廠登記方式及土地變更合法化等方向進行說明。
已領有臨時工廠登記業者，雖可免再經實質審查程序直接申請換發，但因工廠樣態及所在區位不同，仍需個案輔導判定，呼籲業者預做準備，可早日依法完成各項程序，轉變為合法工廠。
依修正後條文規定，設立於2016年5月19日前的既有未登記工廠且屬低汙染者，可「全面納管、就地輔導」，修法施行後2年期限內申請納管、3年內提出改善計畫、核准改善計畫後2年內改善完成，並最遲應於修法施行後10年內取得特定工廠登記。
另既有未登記高汙染者，將輔導限期轉型或遷廠；2016年5月19日後新增的未登記工廠，將依規定立即停止供水、供電及拆除作業。
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