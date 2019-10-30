侯友宜呼籲中央 要求飼主接受生命教育課程

2019-10-30 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市政會議今通過「新北市動物保護自治條例」草案，其中一項明定飼主參加生命教育課程者後，可以獲得獎勵，新北市長侯友宜說，目前新北規定「得」參加課程，但希望中央能統一規定為「應」，媽媽生小孩都需要上課了，希望飼養動物也能比照辦理。

新北農業局長李玟說，為了保護新北市動物的生命，也增進動物福祉，建立人與動物和諧關係，所以要推動以教育來保護動物，並且促進動物醫療、救援、長期照顧的制度，所以制定自治條例。

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李玟說，自治條例內有動保法與其他市自治條例沒有的，包括鼓勵飼養犬貓的飼主參加動物生命教育課程，就能獲得免費施打狂犬病疫苗，或是寵物店內相關產品的優惠，目前也與寵物店洽談中。

另外在貓犬業者部分，新北也規定必須取得動保法法規的考試及格才可以經營，另也針對動物長照機構訂定設施標準，還有對於動物劣藥有管理與處罰機制。

侯友宜說，年輕人經常因衝動而想飼養寵物，飼主接受生命教育課程的條例，本來想使用「應」，現在使用「得」是因為避免飼主不願在新北認養或購買寵物，不過規範最重要的目的，是避免寵物最後變成流浪貓狗。

「動物是人，人是生命，動物也是生命」侯友宜指出，現在新手爸媽在初期就要接受課程教育，甚至還需要學如何換尿布，養動物也是一樣，盼中央能全台統一規範，所有的飼主必須接受生命教育課能。