對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市「公車上下刷 嗶嗶抽大獎」活動，9月份得獎者出爐，包括頭獎1位、二獎10位、三獎48位，共計59位得獎者，民眾可在北市公運處官網查詢得獎名單，或到抽獎專頁輸入票證種類及卡號查詢，卡號為各電子票證背面所載10至16碼之數字，領獎期限為11月1日至11月30日。

公運處表示，要領獎的民眾可以在期限內的上班時間，即早上10點到晚上6點，到內湖區「八大電視台」攜帶與得獎號碼相同的電子票證和持卡人身份證，填妥相關資料後便可領獎。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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各獎項內容分別為，頭獎，12張每月特製版定期票1人/月(價值15,360元)；二獎，6張每月特製版定期票10人/月(價值7,680元)；三獎，1張特製版定期票48人/月(價值1,280元)。

公運處也呼籲，本抽獎活動，不會主動通知得獎者領獎，也不會請得獎者事先提供個人資料，如接獲相關通知，請撥打內政部警政署165反詐騙諮詢專線通報。