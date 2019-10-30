訂電子煙、加熱煙自治條例 新北要開罰

2019-10-30 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市政會議今通過「新北市電子煙及加熱式菸具自治管理條例」，未來18歲以下持有或使用都要面臨2千到1萬元罰鍰，新北市長侯友宜也說，通過後校園管制，或取締販售給未成年等都依法有據，否則很多青少年沒保護好，就慢慢變成吸毒的前奏曲。

新北衛生局長陳潤秋說，電子煙含有各種有害物質，且沒辦法完全了解，美國也有多起因為電子煙造成肺病的案例，甚至有多人死亡，還有爆炸的危險；另外加熱菸內除了尼古丁，也有致癌物質。

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陳潤秋指出，新北在2018年有針對校園禁用電子煙的實施標準，2014年到2018年間，國中生使用比例確實從2.9％下降到1.5%，高中生則從1.9％上升到3.5%，因此特別規畫自治條例。

陳潤秋說，自治條例通過後，從校園內的禁止提升到18歲以下的都不得使用與持有，違反者就要送戒菸教育，否則將處2千到1萬元罰鍰並按次處罰；另外提供電子煙、加熱菸相關菸具、零件給未成年也都能處1萬到5萬裁罰。

陳潤秋表示，新北共有1萬3766處的禁菸場所，過去只能管制一般菸品，現在也納入電子煙、加熱菸進行管制，在禁菸場所吸用、聞嗅使用或啟動電子煙及加熱式菸具，也會面臨2千到1萬元罰鍰。