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違規小廣告 北市11月到明年底「即貼即撕換好禮」

2019-10-30 11:56聯合報 記者翁浩然／新北即時報導

為鼓勵民眾隨手撕除違規小廣告，共同維護市容觀瞻與環境整潔，北市環保局今表示，11...
為鼓勵民眾隨手撕除違規小廣告，共同維護市容觀瞻與環境整潔，北市環保局今表示，11月1日起到明年12月31日期間推出「即貼即撕換好禮」活動。圖／北市環保局提供
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為鼓勵民眾隨手撕除違規小廣告，共同維護市容觀瞻與環境整潔，北市環保局今表示，11月1日起到明年12月31日期間推出「即貼即撕換好禮」活動，民眾只要拆除張貼在北市的違規紙類小廣告，最低每1公斤可兌換1項獎勵品，兌換地點為12區清潔隊及所屬分隊共計77處。

根據環保局統計，106年清除的違規小廣告高達17萬141件，去年則有16萬9684件，今年至8月底也已清除13萬7659件；雖每天派專人巡查清除違規小廣告，也要求轄區所屬清潔隊加強巡查及告發，但違規廣告張貼時間不一，不容易取締，因此邀民眾一同撕除違規小廣告。

環保局表示，目前違規小廣告設定要30公斤才能在幸福有里回收站兌換獎品，因應議員、民眾反映門檻太高，11月起新推出的「即貼即撕換好禮」活動最低1公斤就可兌獎，1公斤可換衛生紙1包或香皂1個；2公斤可換毛巾1條或擦手紙1包；3公斤則可換洗碗精1罐。

環保局說，民眾可就近到北市12區清潔隊及所屬分隊共計77處兌獎，兌換時間為非假日的周一到周五，早上八點半到下午四點半。

為鼓勵民眾隨手撕除違規小廣告，共同維護市容觀瞻與環境整潔，北市環保局今表示，11...
為鼓勵民眾隨手撕除違規小廣告，共同維護市容觀瞻與環境整潔，北市環保局今表示，11月1日起到明年12月31日期間推出「即貼即撕換好禮」活動。圖／北市環保局提供
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