新北電子煙自治條例將送審 未來13766處也同步禁

2019-10-30 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



電子煙頻傳危害健康，新北市衛生局擬定「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案，將儘速提交新北市議會審議。若通過後，未來法定禁菸場所及新北市公告校園周邊、超商騎樓等1萬3766處禁菸場所，將禁止電子煙及加熱式菸具。

新北市衛生局長陳潤秋表示，國外有多篇新聞報導，傳出千餘件疑因吸電子煙導致肺部疾病的案例，還導致數十人死亡，美國疾病管制與預防中心（CDC）已呼籲民眾不要吸食電子煙。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳潤秋說，加熱式菸具亦含有尼古丁和其他致癌物質，對身體危害甚鉅。依據衛福部國民健康署調查結果，新北市103年至107年青少年吸食電子煙比率，國中生由2.9%下降至1.5%，但高中職生卻由1.9%上升至3.5%。

新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例草案全文共計11條，明定本市禁菸場所全面禁止吸用、聞嗅使用或啟動電子煙及加熱式菸具，並針對供應未滿18歲電子煙或加熱式菸具及零組件、可供其使用物品等菸害防制法未規定事項訂定罰則。衛生局表示，若審議通過，未來法定禁菸場所及新北市公告1萬3766處禁菸場所，將禁止電子煙及加熱式菸具。

衛生局指出，自治條例明定規範未滿十八歲者不得吸菸或持有電子煙及加熱式菸具，違者應接受戒菸教育，否則處新台幣2千到1萬元罰鍰，並按次處罰；不得提供電子煙或加熱式菸具、零組件、可供電子煙或加熱式菸具使用物品給未滿18歲者，違者罰鍰1萬到5萬元；另在禁菸場所也禁止吸用、聞嗅使用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者罰鍰2千到1萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康