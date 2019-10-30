台中熱門步道新田二號步道改善路面 已封閉施工
2019-10-30 11:06
聯合報 記者游振昇
／台中即時報導
台中市觀旅局表示，台中潭子區新田登山步道受到民眾喜愛，為提供更安全舒適的步道品質，市府觀光旅遊局進行新田二號登山步道路面改善工程，10月22日至11月25日封閉新田登山步道第二步道，進行步道路面、排水系統改善施工，提醒民眾請勿逗留，避免發生危險。
觀旅局長林筱淇表示，台中長盧秀燕市長上任後重視台中市既有老舊步道整修，今年度陸續執行老舊步道整建工程，工程完工後將可提供民眾更加完善的步道設施環境，促進當地社區觀光產業發展，成為民眾平、假日休閒健行的好去處。
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觀旅局表示，新田登山步道是中市知名登山步道，依山勢蜿蜒而建，該步道假日遊客多，步道路面年久破損，將進行年度定期修繕作業，為避免施工期間發生危險，於第二步道封閉施工。另第一、三步道無工程進行並未影響遊客使用。
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