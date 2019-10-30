20年變化不大 侯友宜：海洋音樂祭要轉型

2019-10-30 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市觀旅局長張其強今在新北市政會議中以青春山海線進行報告，新北市長侯友宜指出，海洋音樂祭舉辦20已年必須要轉型，過去變化性不大，希望要有不斷創新與改變，才能吸引更多人。

侯友宜說，海洋音樂祭雖然有獨立音樂大賞，吸引一些年輕朋友來參加，但希望觀旅局能不斷更新，將更多新思維帶入海祭，並兼顧新開發的觀光旅遊點，或推出新的音樂祭。海祭要提升轉型，也要與其他音樂祭併在一起。

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張其強說，新北貢寮海洋音樂祭明年邁入20年，如果還是一成不變就不叫海祭，海祭的精神是原創、獨立，新北會堅持這個精神，讓這個屬於年輕人的舞台一直下去，未來一定要改變並加入新的元素。

張其強舉例，今年海祭有「校園小海祭」，就吸引許多學校的年輕人投入，未來會把海祭打造為所有獨立樂團的終極目標，也讓海祭成為校園獨立樂團的「甲子園」，讓校園樂團已拿下「海洋旗」作為目標。