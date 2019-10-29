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新北慶祝商人節 企業佛心照顧員工

2019-10-29 22:44聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬表揚新北市12家優良商號，及7家推動家庭友善方案店家，現場聚集超過500位來自各行各業的會員，包含建設、電器、糕餅等50多種商業公會，其中有不少佛心企業照顧員工。

陳純敬表示，新北市致力於營造友善商業環境，透過「企業推動家庭友善優良獎」，鼓勵企業從關懷員工到其家庭，營造一個員工安心樂業的工作環境。

新北市政府與商業會合作辦理商人節已超過10年，今年獲得「優良商號」殊榮的企業中，「錦龍西藥」曾辦理宣導用藥安全健康活動，向民眾傳達正確的用藥觀念，並捐贈物資及善款，幫助喜憨兒、安養院等弱勢團體。

「龍達塑膠股份有限公司」產品通過高規格的IOS9001品保認證，並捐贈醫療用品及救護車，保衛醫療人員及民眾健康，同時認養家扶中心兒童及公共設施綠美化，協助社會照顧及環境美化；「政錩汽車股份有限公司」獲得SUM管理評鑑金獎等優良獎項，並捐贈消防警報器及擔任伊甸基金會志工，協助環境安全及社會照顧。

另，「企業推動家庭友善優良獎」的廠商中，「吉龍汽車商行」於公司聘用專人烹煮餐點，讓員工可以在公司吃到家常菜，並備有娛樂設施讓員工及其家人使用，營造一個溫馨如大家庭般的工作環境，有效提升員工的向心力及工作效率。

「真豐企業有限公司」則鼓勵員工創新，設有高達100萬的創新專利獎金鼓勵；韓濱商行、鎧樂餅舖、敬茂空調工程有限公司、驊珍食品有限公司，設有彈性工時、員工旅遊及節慶活動等。

新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬（左四）表揚新北...
新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬（左四）表揚新北市12家優良商號，及7家推動家庭友善方案店家。圖／新北市經發局提供
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新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬（左四）表揚新北...
新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬（左四）表揚新北市12家優良商號，及7家推動家庭友善方案店家。圖／新北市經發局提供
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