新北慶祝商人節 企業佛心照顧員工

2019-10-29 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市商業會今舉辦第73屆商人節慶祝活動，並由新北市副市長陳純敬表揚新北市12家優良商號，及7家推動家庭友善方案店家，現場聚集超過500位來自各行各業的會員，包含建設、電器、糕餅等50多種商業公會，其中有不少佛心企業照顧員工。

陳純敬表示，新北市致力於營造友善商業環境，透過「企業推動家庭友善優良獎」，鼓勵企業從關懷員工到其家庭，營造一個員工安心樂業的工作環境。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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新北市政府與商業會合作辦理商人節已超過10年，今年獲得「優良商號」殊榮的企業中，「錦龍西藥」曾辦理宣導用藥安全健康活動，向民眾傳達正確的用藥觀念，並捐贈物資及善款，幫助喜憨兒、安養院等弱勢團體。

「龍達塑膠股份有限公司」產品通過高規格的IOS9001品保認證，並捐贈醫療用品及救護車，保衛醫療人員及民眾健康，同時認養家扶中心兒童及公共設施綠美化，協助社會照顧及環境美化；「政錩汽車股份有限公司」獲得SUM管理評鑑金獎等優良獎項，並捐贈消防警報器及擔任伊甸基金會志工，協助環境安全及社會照顧。

另，「企業推動家庭友善優良獎」的廠商中，「吉龍汽車商行」於公司聘用專人烹煮餐點，讓員工可以在公司吃到家常菜，並備有娛樂設施讓員工及其家人使用，營造一個溫馨如大家庭般的工作環境，有效提升員工的向心力及工作效率。