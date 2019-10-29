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校安、馬路出問題 侯友宜：螺絲鬆了

2019-10-29 23:41聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市議員金中玉昨在議會的市政總質詢指出，馬路的柏油鋪得坑坑洞洞。 圖／金中玉提...
新北市議員金中玉昨在議會的市政總質詢指出，馬路的柏油鋪得坑坑洞洞。 圖／金中玉提供
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新北市無黨籍市議員金中玉昨在市政總質詢指出，接獲民眾陳情，包括學校安全出現問題、馬路坑坑洞洞、人行道不平整導致民眾受傷，希望市府可以好好處理，新北市長侯友宜說，他最不希望他的團隊螺絲鬆了。

金中玉指出，先前質詢時提過，有民眾向他陳情，一名阿嬤跑進學校教室，指責老師是神經病，且這位阿嬤曾在班上對學生施暴，經過一個星期都沒有人來詢問，到底有沒有關心學生？

金中玉還說，新北市的馬路修補後卻坑坑洞洞，另外安坑國小前面的人行道磚塊凸起，造成民眾跌倒受傷，他已經送水果過去慰問。

侯友宜表示，任何一間學校有危害同學的大小事，都是重大案件，不採取有效處理衍生問題會更嚴重，這疏忽要去檢討「這是我們的錯」，應該好好改進。新北教育局長張明文則說，確實是疏忽，會努力改進。

至於馬路、人行道狀況，侯友宜表示，馬路鋪得破破爛爛，工務局也不會接受與審核通過。新北工務局長朱惕之則說，會督促區公所的工務課，務必要把馬路鋪設完整。

金中玉還說，必須盯緊團隊，不要因為這些小事影響市長民調排名。

侯友宜說，他要的是同仁劍及履及把問題處理好，「我最不希望我的團隊螺絲鬆了」，馬路、學校安全問題沒處理，就是螺絲鬆了。

人行道侯友宜

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