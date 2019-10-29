自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘日前在台中舉辦感恩活動，當場和太太曾馨瑩「曬恩愛」，大爆當年的「追求史」，還說當時曾馨瑩在教他和林志玲跳舞，但第一眼注意到的不是林志玲，而是曾馨瑩，「我看她第一眼，沒看林志玲」，引發熱議。

台北市長柯文哲的太太陳佩琪則是「有感而發」在臉書上表示，2014年柯文哲第一次選市長，媒體最愛問當年的求婚方式，但其實自己最痛恨就是問這個，有時候不小心被問到，不是板著臉不回答，就是回「忘記了」， 其實想也知道，就是沒有啦。

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陳佩琪說，印象中柯從沒送過什麼浪漫早餐，只記得有一次去緊鄰台大醫院旁的中正紀念堂散步，他好心裝體貼說要幫我背皮包，但散步到最後，竟把皮包遺忘在石頭步道旁的座椅上了，就是他這麼「貼心」的舉止，害我接下來幾個星期忙著重新申請證件，兩人交往過程中就僅留這些印象， 有時還真懷疑是否自己條件太差去倒貼人家。

和柯文哲結婚已27年的陳佩琪說，柯文哲不是一個體貼的人， 結婚第一天就知道，當時兩人在新竹舉行婚禮，娘家在永和，為了體諒他的辛勞，讓他不必結婚當天租車北上迎娶，所以婚禮一大早，就請大哥開車送她去新竹，先進駐他老家附近的朋友家。

陳佩琪說，自己不是有錢人家的女兒，也不是什麼漂亮的大明星，也知道自己不是嫁什麼豪門，所以對婚禮沒捨憧憬，不敢、也沒要求什麼，只記得處處得配合男方，有時覺得女人還真是委屈，父母親把我生成女的，也念了台大醫學系 ，但感覺就是比人低一等。

陳佩琪說，當晚我們在先生新竹家對面的餐廳舉辦婚宴，婚宴過程早就忘了差不多了，只記得就像鄉下傳統的婚宴一樣，是很熱鬧，但很混亂，當天天氣很冷，穿了個露肩禮服，凍到自己直打哆嗦，當晚婚宴的來賓幾乎都是夫家的親戚，先生和公婆看到這些親朋好友，好像百年不見似的，深怕怠慢了他們，忙著這邊打招呼，。

陳佩琪表示，接下來三個小時的時間，只見柯文哲拿著盛著假裝是酒的茶杯，在公婆的穿針引線下，滿場飛舞，他們熱情招呼相認，完全忘了她的存在，自己穿了個大蓬裙，在狹窄的板凳桌椅間穿梭著，他老兄從頭到尾都沒看我一眼，有時好不容易賓客起身挪椅子，讓她穿過狹小的走道，但抬頭一看，老公已經不知飛奔到哪兒去了。