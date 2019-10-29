駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統
2019-10-29 18:15
聯合報 記者張曼蘋
／即時報導
為減少公車肇事率，新北市交通局今年2月起在40輛高（快）速道路公車試辦加裝警示系統，其中包括前車碰撞預警、車道偏離預警，以及行車視野盲點警示、疲勞駕駛偵測等，藉此減少公車肇事，若試辦成效良好，預計年底評估推廣到全市市區公車。
新北市交通局運輸管理科長林詩欽今天在道安會報中指出，新北市公車肇事原因分為三類，包括追撞前方車輛；轉彎擦撞行人或車輛、倒車碰撞；疲勞駕駛，因此向交通部申請「新北市市區公車行駛高(快)速道路駕車安全計畫」，總經費達1000萬元，其中交通部補助750萬元，2月起先試辦40輛。
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公車裝設系統包括「前方碰撞預警」為依據前車相對移動速度及車距自動計算預計碰撞時間（秒），並主動發出蜂鳴聲、閃爍燈，以提醒駕駛反應；「車道偏離預警」為當行車速度超過預設值時，啟用車道偏離警示系統，將於顯示器主動提醒，並以蜂鳴聲警示；「疲勞駕駛偵測」則是以影像辨識方式偵測駕駛員生理狀態，包含頭部搖擺、眼睛開闔、姿勢異常等，除發出警示外，主動傳回車輛安全管理中心，將駕駛員行車狀態量化紀錄。
對此，台北客運總經理李建文表示，目前台北客運有10部、首都客運有2部公車裝設警示系統，自今年2月裝設至今，成效不錯，的確有助於讓駕駛正確行使，但疲勞駕駛偵測系統太敏感，A柱跟內輪差死角的部分，也是感應太敏感，經試用的駕駛反映後，已跟廠商討論、調整。
李建文也強調，駕駛絕對不可以關掉系統，因為這已經涉及有礙行車安全，若查到有人擅自關掉，會祭出解僱處分， 目前還在試辦階段，很樂意將使用狀況回饋給交通局，不過未來若要推廣到全新北市公車使用，希望中央可編預算補貼，否則對業者而言是一大負擔。
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