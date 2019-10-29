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平溪嶺腳里取水道危險 盼鋪柏油建橋

2019-10-29 19:31觀天下 記者蕭皓文／平溪報導

平溪區嶺腳里簡易自來水，上山修理卻一路泥濘，過河溪石濕滑，非常危險，市議員林裔綺...
平溪區嶺腳里簡易自來水，上山修理卻一路泥濘，過河溪石濕滑，非常危險，市議員林裔綺服務處會勘，地方盼鋪柏油建橋。 圖／觀天下有線電視提供
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平溪區嶺腳里多數居民使用簡易自來水，山上水源常有管線斷裂、堵塞等問題，年老的居民上山修理卻一路泥濘，過河溪石濕滑，非常危險，今(29)日市議員林裔綺服務處會勘，地方盼鋪柏油建橋，解決民眾用水之苦。

嶺腳里長陳銘哲表示，平溪區嶺腳寮100號後方道路，因是私人土地，當初並未鋪設馬路，但位在里內百位居民使用的簡易自來水源必經之路，常因為泥濘難行造成居民跌跤危險，地主也期盼鋪設柏油，減少居民苦惱。

今天市議員林裔綺服務處與市府、公所、里長前往會勘，只見下雨天地上土石軟爛，因缺乏排水管道，偶爾還有水流經過腳邊，要到居民取水處更得經過小溪，拉著竿子踩踏苔石，險象環生。

市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，嶺腳里居民大多為長者，使用簡易自來水源本就克難，遇到用水問題還要上山犯險，山上手機沒有訊號，一旦發生不測，難以與外界聯絡。今天會勘結果，市府養工處表示可行，並將盡快由公所進行改善計劃與概算，並邀集市府養工、農業、水利局做下次會勘，期望能將取水道路鋪設柏油，溪流上建水泥小橋，及建設水流導管等措施，讓民眾取水更加安全。

平溪

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