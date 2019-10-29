咖啡熱舞 汐止街舞快閃議員開心亂入

2019-10-29 19:32 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



街舞老師帶著朋友來到汐科火車站街舞快閃，市議員周雅玲感受到熱情活力，也忍不住亂入一起跳，場面相當熱鬧。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程很受歡迎，最近加入舞蹈元素讓課程更活潑，今(29)日街舞老師帶著朋友來到汐科火車站街舞快閃，不但吸引民眾佇足，市議員周雅玲感受到熱情活力，本來只在場邊觀賞，也忍不住亂入一起跳，場面相當熱鬧。

市議員周雅玲表示，鳥兒老師來汐止教課已經有一段時間，那他知道汐科火車站這裡人潮很多，也有一間很有特色的咖啡店，所以，她也找了好友今天來汐止快閃，我想舞藝是可以吸引人的，本來在旁邊當觀眾的雅玲和Candy老師，也一起融入情境，實在是鳥兒的舞藝太驚人了，連一旁路過的民眾、乘客都想一起跳，未來也希望能夠在更多活動，將鳥兒老師的舞技融入，讓活動更多元更有趣味。

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下午時間再加上天氣陰陰的，難免有點悶，不過，汐科火車站出來，卻熱情有活力，鳥兒老師和兩位朋友來一場街舞快閃，音樂結合動感舞蹈吸引好多人佇足欣賞，還拿出手機猛拍，市議員周雅玲也忍不住想秀一下，和咖啡老師一起下場跳街舞。

鳥兒老師說，跳舞是一件非常開心的事情，很開心這次受到雅玲議員的邀請到汐止區公所教舞，跟大家分享快樂的舞蹈，也因為地緣關係，這次能夠受邀到汐科火車站結合特色咖啡做一個快閃表演，有機會的話希望大家都能夠一起來體驗街舞活動。這邊真的很特別，因為平常都在教室裡教課，但這裡只要一有火車經過就會有很多人湧出來，我們一開始做表演就會有很多人圍觀，甚至今天有很多人加入覺得很開心。

唐芯老師說，看到這麼多人在這裡跳舞真的太開心了，舞蹈跟咖啡真的是一個太棒的氛圍了，希望更多人來共襄盛舉。路過的民眾也開心一起跳，他們說我覺得今天街舞快閃充滿了年輕的活力，讓我們感覺到越來越有意思了，汐止越來越活潑。