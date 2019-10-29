汐止大同、新台五路易塞 要管控賣場車進出

2019-10-29 19:33 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止大同路、新台五路是重要聯外道路易塞，市議員廖先翔會勘，要求改善號誌管控大賣場車進出。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止大同路、新台五路是重要聯外道路，尤其是交會路口，塞車問題一直難解，其中一個原因就是路口的大型賣場，車子進出和大同路右轉車相衝突，容易造成車流回堵也危險，所以，今(29)日市議員廖先翔會勘，要求改善號誌管控賣場車進出。

市議員廖先翔表示，汐止大同、新台五路這個路口非常的壅塞，交織非常嚴重，其實有部分原因是因為有一個大賣場就在轉角處，停車場出去的車子並沒有受到任何號誌的管控，會影響大同路右轉的車流，所以，今天來會勘改善的方式，那再跟賣場討論後決定，將來會設置一個號誌在前方，只有在特定時間可以右轉，一來可以避免和大同路右轉的車子交織，二則可以保障交通安全行車更順暢。

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廖先翔指出，目前大同路要右轉新台五路，賣場又有車子要出去就會產生交織，整個車流變慢也比較危險，所以，現在決議設號誌，如果新台五路綠燈的話，從美式賣場出去的車子是比較安全比較不會產生交織，我們預計會在新台五路綠燈時，可以出去，以及對面有一個機車待轉區、還有行人號誌燈亮的時候，可以讓賣場的車子出去，這兩個時相，是比較不會跟其他車輛產生交織，那因為只是運用現有的號誌調整，預計一個月的時間可以改善完成。