照顧弱勢不遺餘力 萬里公所感謝23企業
2019-10-29 19:33觀天下 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公所歲末感恩之際，邀請獨老弱勢到區內知名的酒店用餐，希望他們能夠在入冬時節感到溫暖，更在餐會中邀請這一年來協助公所照顧弱勢與獨老的23家暖心企業來接受感謝的獎座，希望暖心企業團體的愛能夠永續、延續下去。
萬里區長粘雪琴說，歲末感恩之際，萬里公所舉辦關懷弱勢暨獨居老人感恩餐會，邀請到區內弱勢與獨老到野柳知名酒店用餐，希望在歲末為弱勢家戶們營造溫暖的氛圍，不只是弱勢與獨老受邀，還有來自各地的企業與善心團體，期待藉由這一場感恩滿滿的活動，要來對平日裡攜手公所一起照顧弱勢的企業們致上最深的謝意。
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區長粘雪琴除了致詞感謝，也親手將感謝獎座頒給暖心企業，共有23個企業受邀頒獎，其中在地團體像是觀世音慈心會、金山財神廟慈善會以及在地企業紅樹林有線電視都在受邀之列，各大暖心團體都秉持著取之於社會、回饋於社會精神與萬里公所合作，照顧弱勢家戶。
萬里區長粘雪琴表示，感謝各大善心企業與團體，有錢出錢、有力出力，各種形式回饋社會照顧弱勢，為了要讓這個感恩餐會更加熱鬧圓滿，更是特別邀請身障的街頭藝人來到餐會中演出，期待讓各大企業團體的愛能夠送到真正需要的人手中，也要將這份愛永續下去。
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