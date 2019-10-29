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「拜託自殺要吃安眠藥」 柯文哲總質詢再度挨轟

2019-10-29 17:45攝影中心 記者徐兆玄／即時報導

北市柯文哲日前指很多火災成因是自焚，拜託自殺要吃安眠藥、自焚要去河濱公園等說法遭到輿論非議。柯文哲下午出席議會總質詢時再度遭到市議員的抨擊身為醫生、市長，哪有說自殺去河濱公園、自殺吃安眠藥，這是在推銷什麼，市長是廣告業務員嗎？

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市長柯文哲日前指很多火災成因是自焚，拜託自殺要吃安眠藥、自焚要去河濱公園等說...
台北市長柯文哲日前指很多火災成因是自焚，拜託自殺要吃安眠藥、自焚要去河濱公園等說法，下午在議會總質詢時再度遭到市議員的抨擊。記者徐兆玄／攝影
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