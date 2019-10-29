親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

關懷弱勢族群 大新店有線認購愛盲產品

2019-10-29 19:34觀天下 記者張芳琪／新北報導

大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管到了愛盲土城工坊實際體驗手工皂製作過程，並以...
大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管到了愛盲土城工坊實際體驗手工皂製作過程，並以5萬元愛心認購相關產品。 圖／大新店有線電視提供
分享
為了實踐企業社會責任，關懷在地弱勢族群，大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管，今(29)日一同來到了愛盲土城工坊參訪，實際體驗手工皂製作過程，並以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。

愛盲土城工坊成立於民國98年，一開始是提供能力較弱的視障朋友一個安全穩定的工作環境，後來陸續有不同障別的身心障礙員工作入，大家一起在工坊學習合力完成工作。

大新店有線電視總經理王鍌生與節目部經理周妏晅、客服部經理黃怡蒨三人，認真聽著愛盲土城工作坊場長鍾濰如的解說，了解做皂的每一個步驟，跟著工坊內的老師，開始調配皂基顏色，並且挑戰拉花，做出花樣，每一個步驟都必須親手完成，工坊內的庇護員工小饅頭，也加入了協助行列。

而除了手工皂入模體驗外，緊接著就是來到切皂區，將一整條的手工皂，切成所需的形狀和大小。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，庇護員工所學習的內容相當紮實，這次親身體驗更能感受這份工作的學習難度，因此藉由這次的參訪，大新店有線電視以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。

愛盲土城工坊目前約有30位庇護員工，在工坊當中學習工作技能和態度，他們自力更生，獲得自信，大新店有線電視希望透過這次的愛心參訪，拋磚引玉，號召更多民間企業團體一起來幫他們加油，同時也歡迎民眾上愛心GO網站購買各項產品，用行動來肯定他們的努力。

愛心新北

相關新聞

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

照顧弱勢不遺餘力‭ ‬萬里公所感謝23企業

2019-10-29 19:33

汐止大同、新台五路易塞 要管控賣場車進出

2019-10-29 19:33

咖啡熱舞 汐止街舞快閃議員開心亂入

2019-10-29 19:32

平溪嶺腳里取水道危險 盼鋪柏油建橋

2019-10-29 19:31

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

校園安全、馬路出現問題 侯友宜：就是螺絲鬆了

2019-10-29 15:40

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36

下城林橋不走中華路接環和路 規畫金門街闢平面迴轉道

2019-10-29 13:28

天然地毯！河岸護岸孕生機 三貂嶺成筆筒樹天堂

2019-10-29 13:03

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

北市12社福建物混私宅 無法做耐震評估 議員：出事誰扛？

2019-10-28 23:28

高地社區水費貴 新北研議2方案解決

2019-10-28 23:08

防中原溝再被偷排汙 新北祭重罰

2019-10-28 22:58

環狀線加隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 22:57

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

汐止產業道路濕滑不平 民眾慘摔手骨折

2019-10-28 18:45

停車亂象阻交通 汐止水源路要增機車格

2019-10-28 18:43

三重進安街萬聖趴 城市科大搞鬼演出

2019-10-28 18:43

三芝北11道路破損不平 居民盼重鋪改善

2019-10-28 18:42

迎鼠年 雕刻家陳逢顯雕刻世界最小黃金鼠

2019-10-28 18:41

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55
看更多

熱門文章

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

花蓮—仁川定期航班今首航 韓國遊客最想去太魯閣

2019-10-29 11:29

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

竹縣台三線新風貌 33家30年以上老店大變身

2019-10-29 12:22

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

泰山水管破30小時大塞車 侯友宜怒要年底前換完老舊管

2019-10-29 12:07

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

中華地下道填平 明年2月動工

2019-10-28 23:03

基隆漂亮景點躍上月曆 11月9日集發票來換

2019-10-29 12:42

天氣轉涼 高雄動保處提醒魚塭會出現「頓料」現象

2019-10-29 09:21

饕客無牙難盡興 「吸附性全口活動假牙」讓他如願

2019-10-29 10:25

防火又隔音 紅磚業可望回春

2019-10-28 23:59

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

中華民國的關鍵歷史 中山堂帶民眾回到1949年

2019-10-29 13:25

鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

社子島「剔除區徵」 周四截止收件

2019-10-29 00:03

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top