關懷弱勢族群 大新店有線認購愛盲產品
2019-10-29 19:34觀天下 記者張芳琪／新北報導
為了實踐企業社會責任，關懷在地弱勢族群，大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管，今(29)日一同來到了愛盲土城工坊參訪，實際體驗手工皂製作過程，並以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。
愛盲土城工坊成立於民國98年，一開始是提供能力較弱的視障朋友一個安全穩定的工作環境，後來陸續有不同障別的身心障礙員工作入，大家一起在工坊學習合力完成工作。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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大新店有線電視總經理王鍌生與節目部經理周妏晅、客服部經理黃怡蒨三人，認真聽著愛盲土城工作坊場長鍾濰如的解說，了解做皂的每一個步驟，跟著工坊內的老師，開始調配皂基顏色，並且挑戰拉花，做出花樣，每一個步驟都必須親手完成，工坊內的庇護員工小饅頭，也加入了協助行列。
而除了手工皂入模體驗外，緊接著就是來到切皂區，將一整條的手工皂，切成所需的形狀和大小。
大新店有線電視總經理王鍌生表示，庇護員工所學習的內容相當紮實，這次親身體驗更能感受這份工作的學習難度，因此藉由這次的參訪，大新店有線電視以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。
愛盲土城工坊目前約有30位庇護員工，在工坊當中學習工作技能和態度，他們自力更生，獲得自信，大新店有線電視希望透過這次的愛心參訪，拋磚引玉，號召更多民間企業團體一起來幫他們加油，同時也歡迎民眾上愛心GO網站購買各項產品，用行動來肯定他們的努力。
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