關懷弱勢族群 大新店有線認購愛盲產品

2019-10-29 19:34 觀天下 記者張芳琪／新北報導



大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管到了愛盲土城工坊實際體驗手工皂製作過程，並以5萬元愛心認購相關產品。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 為了實踐企業社會責任，關懷在地弱勢族群，大新店有線電視總經理王鍌生與公司主管，今(29)日一同來到了愛盲土城工坊參訪，實際體驗手工皂製作過程，並以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。

愛盲土城工坊成立於民國98年，一開始是提供能力較弱的視障朋友一個安全穩定的工作環境，後來陸續有不同障別的身心障礙員工作入，大家一起在工坊學習合力完成工作。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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大新店有線電視總經理王鍌生與節目部經理周妏晅、客服部經理黃怡蒨三人，認真聽著愛盲土城工作坊場長鍾濰如的解說，了解做皂的每一個步驟，跟著工坊內的老師，開始調配皂基顏色，並且挑戰拉花，做出花樣，每一個步驟都必須親手完成，工坊內的庇護員工小饅頭，也加入了協助行列。

而除了手工皂入模體驗外，緊接著就是來到切皂區，將一整條的手工皂，切成所需的形狀和大小。

大新店有線電視總經理王鍌生表示，庇護員工所學習的內容相當紮實，這次親身體驗更能感受這份工作的學習難度，因此藉由這次的參訪，大新店有線電視以5萬元愛心認購相關產品，表達支持鼓勵的心意。

愛盲土城工坊目前約有30位庇護員工，在工坊當中學習工作技能和態度，他們自力更生，獲得自信，大新店有線電視希望透過這次的愛心參訪，拋磚引玉，號召更多民間企業團體一起來幫他們加油，同時也歡迎民眾上愛心GO網站購買各項產品，用行動來肯定他們的努力。