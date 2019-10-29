頑皮小小鬼到賣場 拆背板「討糖吃」
2019-10-29 17:09
聯合報 記者王敏旭
／新北即時報導
新北三重重新公共托育中心內45名滿1歲半的幼兒，今趁著萬聖節前夕，精細打扮的前往家樂福重新店討糖吃，活動還沒開始前，頑皮的小朋友就把活動背板幾乎扯下來，讓賣場經理笑說「別搗蛋了，趕快來拿糖吧」。
三重重新公共托育中心主任汪婉純說，萬聖節是小朋友最喜歡的節日，公托中心收托嬰幼兒，1歲半的孩子已經會跑會跳，為了增加親子互動，今年在家樂福熱情邀約下，前往「討糖吃」。
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45名的小朋友打扮成鬼魅、虎克船長、冰雪奇緣的艾莎、小恐龍，還有人打扮成「張天師」頭戴八卦帽，身穿黃色袍，手上還拿著七星劍，就連家長都笑說，「萬聖節鬼魅出來逛大街，張天師是要來收妖的」。
萬聖節活動也讓小朋友的家長時放下手邊工作，專程來幫小孩打扮，享受難得的親子時光。頑皮的小朋友險些把活動背板扯下時，讓賣場經理趕緊分糖果，不少家長與公托的老師笑成一團。
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