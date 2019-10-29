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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

北市議員王浩下午質詢痛批關愛之家超收、紀錄做假等，指台北市長柯文哲上回去關愛之家探訪後，該地收容人數不減反增，近3年來有5個孩童過世，皆報警處理，但警察都沒有調查，也沒有移送，草草了事，批評社會局未盡督導之責。但關愛之家創辦人楊婕妤怒指王浩「胡言亂語」，稱雙方有嫌隙，才被妖魔化對待。

針對王浩質詢內容，台北市社會局回應，市長7月8日訪視關愛之家後，社會局7月12日回應王浩議員關愛之家的累計服務開案數是97名（實際居住人數約60人），社會局於9月19日與關愛之家簽訂備忘錄後，小孩只出不進，若有新求助個案，社會局將會協助安置或與印辦合作遣返。

而王浩議員9月23日再次索資詢問關愛之家服務開案數，社會局回應從2月起累積服務個案數為111人，並非入住人數，其中增加14名小孩，確實為新增開案服務，14名小孩求助關愛之家後，社會局馬上派社工協助。

台北市社會局表示，事實上，社會局於9月19日簽訂備忘錄後，10月17日訪視關愛之家後，小孩實際居住的數量已持續降低到41名，至於王浩議員提到目前關愛之家仍有29位母親失聯，社會局澄清，目前關愛之家已無母親失聯的個案。

而關愛之家創辦人楊婕妤不滿指出，33年前關愛之家收容愛滋病患者，22年前起收容外國人，近10年移民署在此安置收容外勞婦女和幼兒，收容過程也照顧得很好，但受限台灣法令，社會局的預算不能協助非本國籍孩子，巧婦難為無米之炊，衍生外勞逃跑、生子的社會問題，關愛之家因此進行人道救援，但議員卻把人道關懷當成犯罪行為。

楊婕妤表示，王浩議員口中所說均不真實，5個孩子死亡，有1個是因早產身亡，另外4個均為病死，包括遭母親遺棄染病，而非像議員所說被妖魔化，用敵意角度看待這個民間組織，要派警察查死因等。議員還質疑「關愛之家3坪大的房間，至少塞了6人」這也非事實，目前只剩30幾個幼兒，由媽媽帶著，因外勞人數逐年增加，他們收容的人數也不斷成長，一個月約有10名新生兒。

關愛之家。圖／報系資料照
關愛之家。圖／報系資料照
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