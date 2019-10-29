「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快
2019-10-29 16:52
聯合報 記者邱瓊玉
／台北即時報導
北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩因網路節目「一日幕僚」爆紅，人氣一直相當旺。不過台北市議員秦慧珠今趁勢政總質詢時，質疑黃瀞瑩103年進入市府任職時，才六職等，不料去年選戰結束後回鍋，卻升成八職等，質疑黃瀞瑩的升官比「超超音速飛機」還要快，這對市府公務人員公平嗎？
對此，台北市長柯文哲表示，機要人員和公務人員的任用不一樣。
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秦慧珠還提到，市府目前代言最多的是柯市長，第二名就是黃瀞瑩，106年至今，柯代言47件，黃則有16件，反觀台北市吉祥物熊讚卻只有4件，黃瀞瑩代言效果究竟如何？黃瀞瑩另外還代言台灣民眾黨，還幫忙民眾黨立委參選人輔選，這樣子沒有違反行政中立嗎？
對此，曾找過黃瀞瑩幫忙代言的客委會主委徐世勳表示，黃瀞瑩代言客委會活動，確實讓年輕人的參與比例變高，如果有機會、學姐又有意願，我們很願意請黃瀞瑩代言。
柯文哲表示，一切都是依照法令辦理，相信黃瀞瑩都是在合法範圍內做，有問題人事處都會和我們講。
人事處長程本清則說，只要是下班時間，或是有請假，就是她自己的時間，現在還不是選舉期間，沒有候選人名單，但如果選委會登記後，就要嚴守行政中立。
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