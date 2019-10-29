徐國勇稱8年蓋20萬戶社宅 柯文哲打臉：不可能

2019-10-29 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



圖為9月23日台北市長柯文哲上午出席萬華區福星社會住宅新建工程開工典禮，聽取施工單位解說。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影 分享 facebook 內政部長徐國勇曾宣示社會住宅8年20萬戶目標，其中12萬戶直接興建，預計108年底達成4萬戶興建。對此，台北市長柯文哲下午在議會總質詢，議員游淑慧問柯，中央8年20萬戶能否達成？柯文哲說，不可能。另外，徐國勇還說明年4萬戶開工，花的錢還比台北市少非常多，柯文哲說，他已經很認真做了，已經是極限了。

游淑慧指出，中央的社會住宅好像是北市的政績？ 好像都是台北市的？徐國勇要用，有來問過台北市？兩人是感情很好、可以共用？還是徐的政績是不問自取，不問自取謂之偷。

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游淑慧也問一旁的都發局長黃景茂，黃說，各縣市的成績也是算中央的成績啦，但柯文哲則在一旁笑，還搖手說，不可能。游淑慧也說，這些成績，很多是蔡英文上任前就蓋了，批黃景茂的說法「鄉愿」，把台北市的成績送出去。 柯文哲說，這可以算中央的成績，但他不相信有這麼多。

柯文哲說，社會住宅蓋比想像的困難，可怕的不是興建費用，而是維持費用，游淑慧也說是2倍，北市興建1.8 萬戶，要投入1000億元，不包括土地成本，總經費是1300多億元，其中都發局規畫788億元用借的，利息就要200多億元了。

柯文哲說，社會住宅要怎麼蓋，要深思，要暫停想一下。柯說，財務問題被低估，且維護費用，將來物業管理 會有大問題，這要派人去有做的國家看，回來計畫可能要修。