校園安全、馬路出現問題 侯友宜：就是螺絲鬆了

2019-10-29 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市無黨市議員金中玉今在新北市議會的市政總質詢指出，接獲民眾陳情，包括學校安全出現問題、馬路坑坑洞洞、人行道不平整導致民眾受傷，希望市府可以好好處理。新北市長侯友宜說，他最不希望他的團隊螺絲鬆了。

金中玉指出，先前質詢時就提到，有民眾向他陳情，一名阿嬤跑進學校教室，指責老師是神經病，且這位阿嬤曾在班上有對學生施暴的問題，經過一個星期後卻沒有人來詢問，到底有沒有關心學生。

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金中玉還說，新北市的馬路修補後卻坑坑洞洞，另為安坑國小前面的人行道磚塊凸起，造成民眾跌倒受傷，他已經送水果過去，表達慰問之意。

侯友宜說，任何一間學校有危害同學的大小事，都是重大案件，不採取有效處理衍伸問題會更嚴重，他會去有效處理，這疏忽要去檢討「這是我們的錯」，應該要好好改進。新北教育局長張明文則說，確實是疏忽會努力改進。

至於馬路、人行道狀況，侯友宜表示，馬路鋪得破破爛爛，工務局也不會接受與審核通過。新北工務局長朱惕之則說，會向區公所的工務課督促，務必要把馬路鋪設完整。

侯友宜說，他半夜也曾到現場監工過，馬路鋪這樣「要打屁股」，人行道工程做成這樣「怎麼幹的」，不能造成傷害才來檢討，他會檢討，施工品質做成這樣是不對的，感謝議員提問讓他發現工程品質有問題。