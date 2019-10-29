議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



位在台北市文山區的「關愛之家」，以收留因故離開雇主，或是懷孕無處可去的外籍移工和其生下來的幼兒為主。國民黨市議員王浩上個會期質詢時，痛批北市府對於關愛之家未善盡管理之責，還和台北市長柯文哲一塊到場關心。

不料事隔4個月，王浩今天下午質詢時，再度披露，指柯文哲去過關愛之家後，收容人數不減反增，5個孩童過世，依照其宗教信仰，有的應該要土葬，卻被火葬，紀錄甚至還做假，氣得王浩痛批柯文哲，「每年參加開齋節錦上添花有什麼用，你們對這些外籍移工就是歧視，這些孩子死在你們的漠視之中。」

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王浩表示，今年6月質詢完後，柯市長曾經和他一塊去關愛之家探視，當時收容人數是72人，不料7月變成97人，現在則高達111人，且明明關愛之家規定，一定要母子均在，不料111人中，竟有29人的母親失聯，另外紀錄上還有18人母子均失聯。

王浩質疑，關愛之家3坪大的房間，至少塞了6人，和柯文哲去探視時，現場充斥著各種味道，甚至還有尿味，如今又任憑收容人數增加，請問這是一個適合居住的環境嗎，說好的「列管」，請問到底列管了什麼？

王浩還提到，關愛之家近三年來總計有5個孩童過世，五案皆報警處理，但警察都沒有調查，也沒有移送，草草了事，然後向市警局調資料，一下子回文說死了4人，一下子又說死了5人，請問到底是怎麼一回事。

王浩表示，自己分頭向殯葬處、社會局了解這五個孩子「身後事」是怎麼處理的，不料殯葬處卻說有2個孩子遭火化、3個土葬，但其實有的孩子是印尼籍，信仰回教，依照回教規定，根本不能火葬；社會局則是依照孩子們的「國籍」，稱有1個土葬、4個火化，那請問他該相信誰？

對於王浩的連番砲轟，柯文哲顯得臉色鐵青，幾乎無法反駁，最後只能說，有去關愛之家看過，也有列管事項，人數部分確實沒有列管，也沒有直接針對關愛之家列管，會再看看怎麼處理。