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議員批北市刑事懸案達510件 柯文哲指將列管

2019-10-29 15:10中央社 台北29日電

中國國民黨台北市議員王浩今天質詢指出，北市雖廣設監視器協助治安，但20年來仍有510件重大刑案未破。台北市長柯文哲表示，治安會報未列管，坦言為漏洞，將改進。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢時，做以上答覆。

王浩質詢指出，柯文哲連任台北市長已邁入第5年，他知道柯文哲對於帳面美化及數字事項相當在意，但他發現台北市政府在這方面實際有落差，他直問台北市警察局設立監視器對治安是否有幫助。

他表示，回顧台北市自民國88年至107年、過去20年間，因犯罪情節嚴重而被警察局列為重大刑案的案件中，未破案者累計高達510件。

其中，未偵破的殺人案件就有54件，被害人數共計57人，更有16名被害人因此死亡。

王浩說，台北市在民國100年之前還沒裝設監視器，但廣設監視器以來，各類未偵破重大刑案，迄今仍有30件未破，請問要監視器幹嘛，質疑柯文哲每月主持治安會報有用嗎，若柯文哲嚴格督軍還如此，相關局處如何控管。

他建議，柯文哲不要「隨便放中間、SOP放兩邊」，需靠制度解決及廣納意見，不要以市長室意見為所有依歸。

柯文哲表示，有監視器協助，警方比較容易抓人；至於未偵破的重大刑案部分，治安會報似乎從未報告過，也未作列管或製作報表，坦言這是個漏洞，未來會進行列管處理。

北市柯文哲警察

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