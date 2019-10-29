鶯歌公所改編西班牙舞曲 公務員免驚「累死被洗頭」

2019-10-29 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ／即時報導



鶯歌區公所近日發布一則宣導影片，音樂巧妙改編西班牙神曲「Despacito」，取諧音「累死被洗頭」，希望能讓民眾理解公務員的工作環境，用歌曲唱出公務員的心聲，同時也藉機宣傳鶯歌在地美景與美食，讓更多人能認識地方文化。

每一個行業都有各自心酸和暗黑史，在比較保守的公務員行業，最痛苦的莫過於被檢舉及被指控圖利，尤其在民眾高期待下，公務員要如何在工作上求新求變，又擔心做多被誤解、少做惹民怨，都令許多公務員頭痛。

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鶯歌區公所政風室便改編西班牙神曲「Despacito」，用歌曲唱出平常的工作壓力，描繪交辦事情多，做得心好累，卻又擔心踩到圖利的構成要件而捲入被質疑的精神壓力，就像「累死被洗頭」。

宣導影片呈現出公務員連接檢舉信都要先檢查一番，保留證據方便後續調查，點出公務員被陳情的無奈，但也表達出，只要了解案件構成要件和差異，直接向信任的政風室諮詢，就不用擔心踩地雷。

而為了宣傳鶯歌的美食、美景，影片中也有「阿婆級」的客家歌唱比賽冠軍串場演出。鶯歌區公所區長周晉平表示「不同於以往的廉政宣導，影片由公所同仁自編自導自演，並由替代役剪輯，放手讓年輕人發揮創意，反而會讓人對這些議題留下印象，更歡迎大家來鶯歌作客，感受到鶯歌之美與人情味。」