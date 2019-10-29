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下城林橋不走中華路接環和路 規畫金門街闢平面迴轉道

2019-10-29 13:28聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

因應捷運萬大樹林線2021年要進行落墩工程，車道縮減恐造成尖峰時段已堵塞的樹林中華路更塞，新北市議員廖宜琨今會同捷運局、交通局、工務局新工處、水利局、地政局及城鄉局等現勘；將在金門街369巷開闢平面迴轉車道，預計1個月內可做好路線規畫，捷運動工前要做好替代道路

廖宜琨今天5月即到現場會勘，但因捷運局未出席，進度未能推進，引發廖宜琨不滿，這個會期重新會勘。今天會勘結果，要在金門街369巷開闢平面迴轉道，水利局2周內查好地籍，隨後捷運局2周內規畫路線，盡量不涉及徵收，要在2021年動工落墩之前開好替代道路。

城林橋土城往樹林方向多大貨車，為了往樹林鶯歌去，目前大貨車下橋後左轉只有兩線道的中華路，不到100公尺又再左轉水源路，以接環漢路五段，上下班尖峰常造成交通壅塞。萬大樹林線2021年進行落墩工程，屆時中華路只剩線雙向各1車道，交通勢必大打結。

目前正著手進行的替代道路，預計在城林橋下橋後的金門街369巷開闢迴轉道路，讓大貨車右轉再右轉，轉接環漢路，而不走中華路，道路要如何徵收規畫，1個月內將有結果。

因應捷運萬大線將施工，城林橋下替道道路選在金門街369巷開闢平面迴轉車道，預計1...
因應捷運萬大線將施工，城林橋下替道道路選在金門街369巷開闢平面迴轉車道，預計1個月內可做好路線規畫，捷運動工前要做好替代道路。記者魏翊庭／攝影
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捷運替代道路金門

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